Komora inžinierov: Nový zákon prináša projektantom viac právomocí
Prináša im však aj viac zodpovedností, uviedla komora.
Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - Nový stavebný zákon, ktorý platí od apríla tohto roka, mení pravidlá výstavby na Slovensku. Zákon prináša viac právomocí, ale aj zodpovednosti pre projektanta, ktorý už nie je len technickým odborníkom v pozadí, ale stáva sa kľúčovou osobou povoľovacích procesov, koordinácie subdodávok a zmluvných vzťahov. Upozornila na to Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI).
„Projektant dnes nie je len kreslič. Je to odborník, ktorý musí vedieť čítať zákon, tvoriť precízne dokumenty, komunikovať s úradmi a právne sa chrániť. Jeho podpis má právnu váhu, aj preto mu musíme venovať pozornosť,“ uviedol Roman Hriadel z advokátskej kancelárie Hriadel-Heger & Partners s tým, že zákon rozlišuje medzi projektantom, ktorý má všeobecné oprávnenie a projektantom špecialistom oprávneným len na určitý typ činnosti. Zároveň vznikla aj nová funkcia generálneho projektanta, ktorá okrem odborného výkonu zahŕňa aj manažérsku a koordinačnú zodpovednosť.
Projektant, ktorý podľa neho nemá kvalifikáciu na vypracovanie nejakej časti dokumentácie, musí zabezpečiť spoluprácu so špecialistom. Zodpovednosť za chyby či škody však nesie v plnom rozsahu. V rámci novej legislatívy musí tiež projektant už vo fáze prerokovania stavebného zámeru zaobstarať podklady, elektronicky sprístupniť dokumentáciu, požiadať o stanoviská a vypracovať správu o prerokovaní. Rovnako môže vstupovať na stavenisko, kontrolovať súlad výstavby, zaznamenávať odchýlky a zúčastňovať sa na kolaudáciách. „Ak sa stavba mení bez jeho súhlasu, môže sa zodpovednosti vyviniť. Zápisy sú jeho dôkazom,“ vysvetlil Hriadel.
Mnohé spory podľa neho vznikajú z dôvodu chýbajúcej alebo nepresnej zmluvy, tá musí obsahovať opis diela, termín, definovanú súčinnosť zo strany stavebníka a ustanovenia o prácach navyše. Zdôraznil, že ústna dohoda alebo stručná objednávka nestačí, v prípade škody totiž projektant zostáva bez ochrany. Aj keď časť dokumentácie zabezpečuje subdodávateľ, tak generálny projektant zodpovedá za celý projekt voči stavebníkovi. Zmluva so subdodávateľom musí zahŕňať hlavné záväzky, vrátane sankcií a jasne definovaného rozsahu.
Najčastejšími chybami v dokumentácii sú podľa odborníka chýbajúce časti, rozpor výkresov s výkazom výmer, nedodržané normy alebo technické chyby vo výstavbe. Projektant by nemal určovať tiež finálnu cenu stavby, keďže je to úloha odborníkov na nacenenie. Za chyby stavby nemusí zodpovedať výlučne projektant, ale aj zhotoviteľ, pričom právna zodpovednosť sa delí podľa miery odbornej starostlivosti, ktorú jednotlivé strany mali vykonať. Ak zhotoviteľ odhalil chybu a ignoroval ju, tak následky znáša spolu s projektantom.
