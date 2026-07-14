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Komora je presvedčená, že nový model vzdelávania sestier nepomôže
Poukázala na to, že záujem o vzdelávanie u sestier je, no školám chýbajú kapacity.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 14. júla (TASR) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) je presvedčená, že avizovaná nová vzdelávacia cesta sestier, tzv. model 1+4, nebude fungovať a systému nepomôže. Prezidentka komory Iveta Lazorová poukázala na to, že sestry neodchádzajú pre vzdelávanie, ale pre pracovné podmienky a slabé odmeňovanie. Zároveň opätovne skritizovala Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, že o návrhu reformy vzdelávania sestier s komorou nekomunikovalo. Uviedla to na utorkovej tlačovej konferencii.
Podľa SKSaPA vrátenie vzdelávania na stredné zdravotnícke školy problém nerieši. Poukázala na to, že záujem o vzdelávanie u sestier je, no školám chýbajú kapacity. Odchod sestier zo systému podľa nej spôsobujú systémové nedostatky, pracovné podmienky i slabé odmeňovanie. S tým podľa komory súvisí aj duševné zdravie sestier a pôrodných asistentiek. „Toto sú v podstate dôvody, prečo sestry v systéme nemáme a my ideme tu riešiť teraz vzdelávanie,“ skonštatovala Lazorová.
Pripomenula, že v systéme sa nachádza 31.395 sestier, pričom v SKSaPA je približne 20.000 členov. Poukázala tiež na to, že 80 percent činnosti v zdravotníctve tvorí ošetrovateľská starostlivosť. „Logicky nám z toho vyplýva, že sestry by tu mali mať dôležitý hlas pri tvorbe zdravotnej politiky, čo sa ale nedeje,“ povedala prezidentka komory. Ministerstvo zároveň skritizovala, že avizovaný model ani poriadne nepredstavilo a ani komora, ani verejnosť poriadne nevie, o čo ide. Dodala tiež, že podobný model zaviedli v Českej republike a nebol úspešný.
Rezort zdravotníctva pre TASR uviedol, že slovenský model 1+4 je odlišný od modelu 4+1, ktorý bol zavedený v Česku. „Model 1+4 vznikol ako reakcia na dlhodobý nedostatok sestier a starnutie zdravotníckeho personálu. Predstavuje jedno z opatrení, ku ktorým sa Ministerstvo zdravotníctva SR zaviazalo v Národnej stratégii stabilizácie a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2040. Zachováva všetky európske štandardy vzdelávania a vytvára novú vzdelávaciu cestu na prípravu kvalifikovaných všeobecných sestier pre potreby slovenského zdravotníctva,“ uviedli pre TASR z ministerstva.
Priblížili, že slovenský model je postavený na jednom roku samostatného všeobecného vzdelávania, po ktorom nasledujú štyri roky systematickej odbornej prípravy v súlade s požiadavkami európskej smernice. Celá vzdelávacia cesta je podľa MZ od začiatku navrhnutá tak, aby spĺňala všetky podmienky európskej legislatívy pre prípravu sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť.
Ministerstvo vysvetlilo, že český model bol založený na uznávaní časti odborných predmetov absolvovaných na strednej zdravotníckej škole do následného vyššieho odborného štúdia, čím došlo k jeho skráteniu. „Nešlo teda o vytvorenie novej vzdelávacej cesty, ale o započítavanie predchádzajúceho štúdia. Model 1+4 zachováva rovnaké požiadavky na odbornú prípravu ako existujúci model vyššieho odborného vzdelávania v zmysle smernice EK. Z hľadiska rozsahu výučby, klinickej praxe, obsahu vzdelávania aj kompetencií absolventa sú oba modely ekvivalentné,“ poznamenal rezort zdravotníctva.
Zároveň je podľa neho pri modeli 1+4 dôležité zdôrazniť, že ide o pilotné overovanie. „Jeho zmyslom je overiť fungovanie novej vzdelávacej cesty v praxi, identifikovať jej silné stránky aj oblasti, ktoré si budú vyžadovať úpravy. Komplexné vyhodnotenie bude možné až po ukončení pilotného overovania,“ poznamenalo ministerstvo s tým, že počas celého priebehu bude ministerstvo priebežne vyhodnocovať získané poznatky a komunikovať ich s odbornými partnermi. Odbornú diskusiu bude viesť so všetkými zainteresovanými subjektmi.
Dodalo, že na príprave pilotného overovania od začiatku úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a po získaní súhlasného stanoviska Európskej komisie oslovilo stredné zdravotnícke školy a zámer predstavilo odborovej tripartite.
„Ministerstvo zdravotníctva si uvedomuje, že nedostatok sestier nemá jedinú príčinu, a preto nemá ani jediné riešenie. Ide o dlhodobý problém, ktorý si vyžaduje postupné systémové opatrenia vo viacerých oblastiach. MZ SR sa zároveň aktívne zaoberá aj ďalšími možnosťami riešenia tejto situácie. Dnes sa nachádzame v začarovanom kruhu. Aby absolventi stredných zdravotníckych škôl po ukončení štúdia mohli vykonávať povolanie sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť, musia pokračovať v ďalšom štúdiu. A práve tento začarovaný kruh sa novou vzdelávacou cestou snažíme pretrhnúť,“ uzavrelo MZ.
Od 1. septembra sa na Slovensku spúšťa pilotné overovanie novej vzdelávacej cesty pre budúce všeobecné sestry. Pôjde o tzv. model 1+4. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s ministerstvom školstva tým uskutočňuje ďalší konkrétny krok v rámci napĺňania Stratégie ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2040, ktorej cieľom je pripraviť väčší počet kvalifikovaných sestier pri plnom zachovaní európskych štandardov kvality vzdelávania.
Podľa SKSaPA vrátenie vzdelávania na stredné zdravotnícke školy problém nerieši. Poukázala na to, že záujem o vzdelávanie u sestier je, no školám chýbajú kapacity. Odchod sestier zo systému podľa nej spôsobujú systémové nedostatky, pracovné podmienky i slabé odmeňovanie. S tým podľa komory súvisí aj duševné zdravie sestier a pôrodných asistentiek. „Toto sú v podstate dôvody, prečo sestry v systéme nemáme a my ideme tu riešiť teraz vzdelávanie,“ skonštatovala Lazorová.
Pripomenula, že v systéme sa nachádza 31.395 sestier, pričom v SKSaPA je približne 20.000 členov. Poukázala tiež na to, že 80 percent činnosti v zdravotníctve tvorí ošetrovateľská starostlivosť. „Logicky nám z toho vyplýva, že sestry by tu mali mať dôležitý hlas pri tvorbe zdravotnej politiky, čo sa ale nedeje,“ povedala prezidentka komory. Ministerstvo zároveň skritizovala, že avizovaný model ani poriadne nepredstavilo a ani komora, ani verejnosť poriadne nevie, o čo ide. Dodala tiež, že podobný model zaviedli v Českej republike a nebol úspešný.
Rezort zdravotníctva pre TASR uviedol, že slovenský model 1+4 je odlišný od modelu 4+1, ktorý bol zavedený v Česku. „Model 1+4 vznikol ako reakcia na dlhodobý nedostatok sestier a starnutie zdravotníckeho personálu. Predstavuje jedno z opatrení, ku ktorým sa Ministerstvo zdravotníctva SR zaviazalo v Národnej stratégii stabilizácie a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2040. Zachováva všetky európske štandardy vzdelávania a vytvára novú vzdelávaciu cestu na prípravu kvalifikovaných všeobecných sestier pre potreby slovenského zdravotníctva,“ uviedli pre TASR z ministerstva.
Priblížili, že slovenský model je postavený na jednom roku samostatného všeobecného vzdelávania, po ktorom nasledujú štyri roky systematickej odbornej prípravy v súlade s požiadavkami európskej smernice. Celá vzdelávacia cesta je podľa MZ od začiatku navrhnutá tak, aby spĺňala všetky podmienky európskej legislatívy pre prípravu sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť.
Ministerstvo vysvetlilo, že český model bol založený na uznávaní časti odborných predmetov absolvovaných na strednej zdravotníckej škole do následného vyššieho odborného štúdia, čím došlo k jeho skráteniu. „Nešlo teda o vytvorenie novej vzdelávacej cesty, ale o započítavanie predchádzajúceho štúdia. Model 1+4 zachováva rovnaké požiadavky na odbornú prípravu ako existujúci model vyššieho odborného vzdelávania v zmysle smernice EK. Z hľadiska rozsahu výučby, klinickej praxe, obsahu vzdelávania aj kompetencií absolventa sú oba modely ekvivalentné,“ poznamenal rezort zdravotníctva.
Zároveň je podľa neho pri modeli 1+4 dôležité zdôrazniť, že ide o pilotné overovanie. „Jeho zmyslom je overiť fungovanie novej vzdelávacej cesty v praxi, identifikovať jej silné stránky aj oblasti, ktoré si budú vyžadovať úpravy. Komplexné vyhodnotenie bude možné až po ukončení pilotného overovania,“ poznamenalo ministerstvo s tým, že počas celého priebehu bude ministerstvo priebežne vyhodnocovať získané poznatky a komunikovať ich s odbornými partnermi. Odbornú diskusiu bude viesť so všetkými zainteresovanými subjektmi.
Dodalo, že na príprave pilotného overovania od začiatku úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a po získaní súhlasného stanoviska Európskej komisie oslovilo stredné zdravotnícke školy a zámer predstavilo odborovej tripartite.
„Ministerstvo zdravotníctva si uvedomuje, že nedostatok sestier nemá jedinú príčinu, a preto nemá ani jediné riešenie. Ide o dlhodobý problém, ktorý si vyžaduje postupné systémové opatrenia vo viacerých oblastiach. MZ SR sa zároveň aktívne zaoberá aj ďalšími možnosťami riešenia tejto situácie. Dnes sa nachádzame v začarovanom kruhu. Aby absolventi stredných zdravotníckych škôl po ukončení štúdia mohli vykonávať povolanie sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť, musia pokračovať v ďalšom štúdiu. A práve tento začarovaný kruh sa novou vzdelávacou cestou snažíme pretrhnúť,“ uzavrelo MZ.
Od 1. septembra sa na Slovensku spúšťa pilotné overovanie novej vzdelávacej cesty pre budúce všeobecné sestry. Pôjde o tzv. model 1+4. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s ministerstvom školstva tým uskutočňuje ďalší konkrétny krok v rámci napĺňania Stratégie ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2040, ktorej cieľom je pripraviť väčší počet kvalifikovaných sestier pri plnom zachovaní európskych štandardov kvality vzdelávania.