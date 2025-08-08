< sekcia Slovensko
Komora kritizuje nedostatočné garancie práva na advokáta podozrivých
Ako podotkol predseda komory, Európska komisia vyčíta Slovensku neúplnosť transpozície európskej smernice o práve na prístup k obhajcovi.
Autor TASR
Bratislava 8. augusta (TASR) - Slovenská advokátska komora (SAK) kritizuje podľa nej nedostatočné garancie práva na prístup k obhajcovi v prípade podozrivých osôb. Upozornila, že Európska komisia bude iniciovať proti SR konanie pre nedostatočnú transpozíciu smernice, ktorá právo na prístup k obhajcovi upravuje. Komora plánuje ministerstvu spravodlivosti navrhovať zosúladenie Trestného poriadku. TASR o tom informoval Pavol Kubík z mediálneho odboru SAK.
„Povinnosť garantovať práva na obhajobu nám vyplýva z Ústavy SR, domácej legislatívy i medzinárodných záväzkov. Ich dôsledné dodržiavanie by nemalo byť až výsledkom externého tlaku a opakovaných upozornení domácich i zahraničných autorít, ale prejavom skutočnej úcty k demokratickým hodnotám a ľudským právam. Slovenská republika potrebuje rozvíjať účinné nástroje na odhaľovanie kriminality, avšak skutočný boj proti zločinu nikdy nie je možné úspešne viesť bez dôsledného dodržiavania základných práv aj podozrivých osôb,“ vyhlásil predseda komory Tomáš Kamenec.
Ako podotkol, Európska komisia vyčíta Slovensku neúplnosť transpozície európskej smernice o práve na prístup k obhajcovi. Podľa oficiálneho oznámenia „stále nie je jasné, aké práva môžu takéto podozrivé osoby uplatňovať a za akých okolností“.
Kubík poznamenal, že SAK na tento a súvisiace problémy upozorňuje dlhodobo. Napriek určitému posunu vpred je potrebné, aby bola právna úprava presnejšia. Riešením je, aby sa v legislatíve dôvody povinnej obhajoby v prípade podozrivej osoby zosúladili s tými v prípade obvineného.
