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Komora mimovládok: Vládne audity vyvrátili mýty o netransparentnosti
Predseda komory Marcel Zajac poukázal, že materiál vzala v utorok vláda na vedomie v tichosti.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Vládne audity v mimovládnych organizáciách (MNO) vyvrátili mýty o ich netransparentnosti. Štát plošné rozkrádanie verejných financií v treťom sektore nenašiel. TASR o tom informovala koordinátorka Komory MNO Alexandra Demetrianová. Z materiálu, ktorý v utorok (17. 11.) zobrala vláda na vedomie, vyplýva, že z 1231 kontrol bude uložená pokuta v 121 prípadoch.
„Bolo v sledovanom období vykonaných spolu 1231 kontrol a auditov. Pri vládnych auditoch, vnútorných auditoch, finančných kontrolách a inom type kontrol boli overené finančné prostriedky v celkovej výške 15.469.854,37 eura. Súčet identifikovaných neoprávnených výdavkov a navrhnutých sankcií predstavoval 297.567,43 eura. V súvislosti so zistenými nedostatkami bolo zároveň vykázaných 121 prípadov, v ktorých budú uložené pokuty,“ napísal v súhrnnej správe o výsledkoch kontrolnej činnosti vo vzťahu k mimovládnym neziskovým organizáciám Úrad vlády SR, ktorý ho na rokovanie kabinetu predložil.
Výsledky auditu podľa neho poukazujú najmä na potrebu vytvorenia centrálnej evidencie poskytovaných verejných prostriedkov. Vytvoriť by sa mali aj podmienky na automatizované a krížové overovanie údajov medzi jednotlivými poskytovateľmi.
Predseda komory Marcel Zajac poukázal, že materiál vzala v utorok vláda na vedomie „v tichosti“. Priblížil, že prevažovali administratívne nedostatky a typickým príkladom bola neskoro zverejnená výročná správa. „Kontroly potvrdili, čo vieme z praxe. Chyby robí ten, kto skutočne pracuje a ľudia v občianskych organizáciách ich robia len veľmi zriedka. Pre nás je to dobrá správa, ale nie prekvapenie. Za číslami je profesionalita a disciplína,“ skonštatoval Zajac.
Dodal, že tretí sektor sa kontrolám nebráni, no odmieta „hon na mimovládky“. Komora vyzvala vládu, aby spolu so sektorom MNO hľadala spôsoby, ako aktívnym ľuďom uľahčiť ich prácu a upustila od krokov, ktoré napriek výsledkom kontrol prehlbujú spoločenskú nedôveru.
„Bolo v sledovanom období vykonaných spolu 1231 kontrol a auditov. Pri vládnych auditoch, vnútorných auditoch, finančných kontrolách a inom type kontrol boli overené finančné prostriedky v celkovej výške 15.469.854,37 eura. Súčet identifikovaných neoprávnených výdavkov a navrhnutých sankcií predstavoval 297.567,43 eura. V súvislosti so zistenými nedostatkami bolo zároveň vykázaných 121 prípadov, v ktorých budú uložené pokuty,“ napísal v súhrnnej správe o výsledkoch kontrolnej činnosti vo vzťahu k mimovládnym neziskovým organizáciám Úrad vlády SR, ktorý ho na rokovanie kabinetu predložil.
Výsledky auditu podľa neho poukazujú najmä na potrebu vytvorenia centrálnej evidencie poskytovaných verejných prostriedkov. Vytvoriť by sa mali aj podmienky na automatizované a krížové overovanie údajov medzi jednotlivými poskytovateľmi.
Predseda komory Marcel Zajac poukázal, že materiál vzala v utorok vláda na vedomie „v tichosti“. Priblížil, že prevažovali administratívne nedostatky a typickým príkladom bola neskoro zverejnená výročná správa. „Kontroly potvrdili, čo vieme z praxe. Chyby robí ten, kto skutočne pracuje a ľudia v občianskych organizáciách ich robia len veľmi zriedka. Pre nás je to dobrá správa, ale nie prekvapenie. Za číslami je profesionalita a disciplína,“ skonštatoval Zajac.
Dodal, že tretí sektor sa kontrolám nebráni, no odmieta „hon na mimovládky“. Komora vyzvala vládu, aby spolu so sektorom MNO hľadala spôsoby, ako aktívnym ľuďom uľahčiť ich prácu a upustila od krokov, ktoré napriek výsledkom kontrol prehlbujú spoločenskú nedôveru.