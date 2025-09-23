< sekcia Slovensko
Komora ocenila, že Rada vlády pre neziskovky prijala jej uznesenia
Ministerstvu vnútra spolu s ministerstvom financií odporučila ďalej pripraviť metodické usmernenie k novému výkazu pre MNO.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Komora mimovládnych neziskových (MNO) organizácií ocenila, že Rada vlády pre MNO na svojom utorkovom zasadnutí prijala viaceré jej uznesenia k zmierneniu dosahov novely zákona o mimovládkach. Odporučila napríklad novelizovať infozákon, pripraviť metodické usmernenie k novému výkazu pre neziskové organizácie a posilniť zastúpenie občianskej spoločnosti pri monitorovaní eurofondov. Podporila aj participatívnu prípravu zákona o lobingu. TASR o tom informovala koordinátorka PR a komunikácie Komory MNO Jana Mlynarčíková.
„Komora MNO dlhodobo upozorňuje, že súčasne platná novela infozákona zavádza pre neziskové organizácie neprimerané, duplicitné a diskriminačné povinnosti. Mnohé údaje o využití verejných zdrojov MNO už dnes zverejňujú orgány verejnej správy alebo Obchodný vestník,“ uviedol predseda Komory MNO Marcel Zajac.
Ministerstvu vnútra spolu s ministerstvom financií odporučila ďalej pripraviť metodické usmernenie k novému výkazu pre MNO, ktorého vzor bol zverejnený v auguste a v ktorom podľa komory stále ostávajú nejasnosti. Ide podľa nej napríklad o to, ako majú organizácie postupovať, ak nemajú údaje o darcoch, alebo ako zabezpečiť ochranu osobných údajov darcov.
Rada vlády pre MNO zároveň schválila uznesenie Únie miest Slovenska, ktoré zdôrazňuje kľúčovú úlohu samospráv a mimovládok pri integrácii cudzincov a utečencov a vyzýva vládu na udržateľný model financovania týchto služieb.
„Komora MNO dlhodobo upozorňuje, že súčasne platná novela infozákona zavádza pre neziskové organizácie neprimerané, duplicitné a diskriminačné povinnosti. Mnohé údaje o využití verejných zdrojov MNO už dnes zverejňujú orgány verejnej správy alebo Obchodný vestník,“ uviedol predseda Komory MNO Marcel Zajac.
Ministerstvu vnútra spolu s ministerstvom financií odporučila ďalej pripraviť metodické usmernenie k novému výkazu pre MNO, ktorého vzor bol zverejnený v auguste a v ktorom podľa komory stále ostávajú nejasnosti. Ide podľa nej napríklad o to, ako majú organizácie postupovať, ak nemajú údaje o darcoch, alebo ako zabezpečiť ochranu osobných údajov darcov.
Rada vlády pre MNO zároveň schválila uznesenie Únie miest Slovenska, ktoré zdôrazňuje kľúčovú úlohu samospráv a mimovládok pri integrácii cudzincov a utečencov a vyzýva vládu na udržateľný model financovania týchto služieb.