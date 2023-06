Komora odsúdila web znevažujúci lekárov pre vykonávanie interrupcií

Bratislava 26. júna (TASR) - Slovenská komora lekárov (SLK) odsudzuje znevažovanie odborníkov na webe, ktorý upozorňuje na mená lekárov vykonávajúcich umelé prerušenie tehotenstva. Je k nim pripojený popis, že ide o "potratárov, ktorí obhajujú zabíjanie nenarodených detí". Komora vyzvala orgány činné v trestnom konaní (OČTK), aby začali konať. TASR jej stanovisko poskytla manažérka pre komunikáciu a médiá SLK Nancy Závodská.



"Cielené znevažovanie popredných odborníkov za to, že vykonávajú svoje lekárske povolanie v súlade s platnými právnymi predpismi a poskytujú odbornú zdravotnú starostlivosť v rozsahu svojej špecializácie, nemožno prejsť mlčaním. Úvodná ilustrácia a výzva k prenasledovaniu lekárov je totožná so stredovekým honom na čarodejnice. Používanie slova vražda v tejto súvislosti je nielen amorálne, ale je aj v príkrom rozpore s právnou definíciou vraždy," uviedla SLK v stanovisku.



Zdôraznila, že extrémne prejavy šíriace nenávisť v spoločnosti, dokonca proti konkrétnym lekárom, nemožno v demokratickej spoločnosti tolerovať. "Niektorí narušení jedinci ich môžu pochopiť ako výzvu konať. V zahraničí to už viedlo k útokom na lekárov s tragickými následkami," zdôraznila.



Konanie anonymného webu, ktorý znevažuje gynekológov, odsúdil aj Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP). Je presvedčený o tom, že mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty priestupku na úseku zdravotníctva a trestného činu ohovárania. Orgány činné v trestnom konaní preto vyzýva, aby protiprávne konanie prešetrili, vypátrali zodpovednú osobu a vyvodili voči nej náležitú zodpovednosť.



"Zároveň vyjadrujeme podporu všetkým lekárom, ktorí sa ocitli v centre záujmu tohto protispoločenského a amorálneho správania," konštatuje v tlačovom vyhlásení prezidentka ZAP Jaroslava Orosová.



Prerušenie tehotenstva je podľa ZAP legálny medicínsky úkon realizovaný zo zdravotnej indikácie alebo na základe slobodného rozhodnutia ženy. Verejné pranierovanie zdravotníkov podľa zväzu dehonestuje nielen ich, ale aj samotné pacientky a zároveň navádza na obmedzovanie ich základných práv, čo považuje za neakceptovateľné. "Podobné prejavy nenávisti či akýkoľvek fanatizmus alebo vyhrážanie smrťou je tvrdo za čiarou slušnej prezentácie názoru a argumentácie," odkazuje Orosová.