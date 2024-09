Komora opatrovateliek sa pripája k výhradám komory sestier

Bratislava 24. septembra (TASR) - Komora opatrovateliek Slovenska (KOS) sa pripája k výhradám sesterskej komory k návrhu konsolidačných opatrení v zdravotníctve. "Spoliehali sme sa na to, že Ministerstvo zdravotníctva SR a vláda SR prijmú konsolidačné opatrenia, ktoré nezhoršia prístup k starostlivosti, pomôžu v stabilizácii a zvýšia počet komunitných sestier v teréne, kde zdravotnú starostlivosť vykonávajú opatrovateľky a príbuzní bez primeraného odborného dohľadu," uviedla podpredsedníčka komory Iveta Ždiľová.



KOS varuje, že starostlivosť v domácnosti je ohrozená a je potrebných viac komunitných sestier. "Dlhodobo je ťažké nájsť sestru garantku pre sociálne zariadenie alebo Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), aby sa opatrujúce osoby mali o koho oprieť v starostlivosti, v prípade zdravotných ťažkostí odkázanej osoby, a nemuseli cestovať s príbuzným, často imobilným, dlhé kilometre na pohotovosť," ozrejmila Ždiľová.



Podotkla, že opatrovateľská starostlivosť veľmi úzko súvisí s ošetrovateľskou a spolu tvoria "chrbtovú kosť" dlhodobej starostlivosti. "Komunitné sestry vnímame ako dôležitý článok v prístupe k včasnému a objektívnemu posúdeniu zdravotného stavu, kontinuálnej následnej starostlivosti a pomoci. Mali by byť osobami prvého kontaktu pre opatrovateľov v prípade potreby. Domáca starostlivosť je nepochybne najlacnejšia. Pomáha šetriť, prispieva k prevencii aj odľahčeniu urgentnej medicíny. Dostupnosť komplexnej starostlivosti v komunitách pre všetkých rovnako a bez diskriminácie je možná iba v spolupráci s ADOS," vysvetlila.



Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) odmieta konsolidačné opatrenia vlády SR, ktoré ohrozia rast miezd zdravotníkov. Upozornila, že to ešte viac prehĺbi súčasný nedostatok personálu. Opatrenia kritizujú zástupcovia zdravotníckych organizácií naprieč celým sektorom. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) v reakcii na kritiku uviedla, že konsolidácia verejných financií sa vôbec nemala dotknúť už dnes dosť skúšaného zdravotníctva. Zároveň deklarovala, že ministerstvo robí opatrenia na zefektívnenie manažmentu.