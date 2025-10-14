< sekcia Slovensko
Komora sestier apeluje na vecnú diskusiu k poplatkom za registráciu
SKSaPA považuje za dôležité reagovať na otázky, ktoré sa objavujú v súvislosti s navrhovanými zmenami.
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) víta každú konštruktívnu diskusiu o úprave legislatívy, ktorá prispeje k zlepšeniu systému regulácie zdravotníckych povolaní. Zároveň však považuje za dôležité, aby sa téma komunikovala vecne, odborne a bez šírenia nepresných informácií, ktoré môžu medzi zdravotníkmi vyvolávať zbytočné obavy. SKSaPA to uviedla v súvislosti s reakciami k návrhu zvýšiť poplatok komorám za vedenie registra zdravotníckych pracovníkov.
SKSaPA považuje za dôležité reagovať na otázky, ktoré sa objavujú v súvislosti s navrhovanými zmenami. Ozrejmila, že registrácia zdravotníkov v komore je zákonnou podmienkou výkonu povolania. „Poplatok za vedenie registra nie je členským príspevkom, ale administratívnym poplatkom spojeným so správou údajov, vydávaním potvrdení, aktualizáciou kvalifikačných záznamov a ďalšími úkonmi v rámci zákonnej pôsobnosti komory,“ vysvetlila.
Upozornila, že maximálna výška poplatku sa nezmenila za posledných viac ako deväť rokov napriek rastu nákladov. Tiež, že o konkrétnej výške poplatku v rámci limitu rozhodujú delegáti každej komory. „Ide teda o kolektívne rozhodnutie zástupcov zdravotníckych pracovníkov z celého Slovenska. Aj dnes zákon určuje len maximálnu možnú výšku poplatku, nie jeho automatické zvýšenie. Tvrdenia, že Komora plánuje automatické zvýšenie poplatku, sú nepravdivé,“ upozornila SKSaPA. Podotkla tiež, že nezaplatenie poplatku automaticky nevedie k vyradeniu z registra, ale každý prípad sa posudzuje individuálne. „Zdravotnícky pracovník má možnosť poplatok dodatočne uhradiť. Rozhodnutie o zániku registrácie sa vydáva formou správneho rozhodnutia, nie automaticky ani plošne,“ dodala komora.
Zároveň zdôraznila, že zdravotnícke komory sú samosprávne profesijné organizácie, ktorým štát zveril viaceré úlohy v oblasti regulácie výkonu povolania a ochrany verejného záujmu. Doplnila tiež, že regulácia zdravotníckych povolaní a úhrada poplatkov za registráciu je bežnou súčasťou profesijnej samosprávy v krajinách EÚ. „Porovnanie vybraných krajín ukazuje, že slovenský systém patrí medzi najmenej finančne zaťažujúce,“ dodala SKSaPA.
K stanovisku komory sestier sa pridala aj Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP). „Registrácia zdravotníckych pracovníkov je ustálený nástroj štátu na kontrolu spôsobilosti zdravotníckych pracovníkov, a tým, okrem iného, aj na ochranu fyzických osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Hlavným významom registrácie je regulácia poskytovanej zdravotnej starostlivosti na území SR,“ uviedla s tým, že náklady s tým spojené znášajú v plnom rozsahu komory. „Tie nemajú príjem zo štátneho rozpočtu za výkon registrácie, za zdroj príjmu zákon určil registračný poplatok zaplatený zdravotníckym pracovníkom,“ dodala.
Zvýšenie aktuálnej maximálnej výšky poplatku komora podporuje. „Otázky a problémy preneseného výkonu verejnej správy v oblasti zdravotnej starostlivosti sú apolitické, trvajú mnoho rokov a majú presah do oblasti kvality zdravotnej starostlivosti. SK MTP považuje za nevhodné spájať tému zvýšenia maximálnej výšky poplatkov s témami vyplývajúcimi z dlhodobých nedostatkov personálnych zdrojov v zdravotníctve SR, z nedostatočných finančných ohodnotení zdravotníckych pracovníkov alebo z nedostupnosti zdravotnej starostlivosti v jednotlivých regiónoch Slovenska,“ uviedla.
SK MTP preto apeluje na opozičných poslancov, aby nestimulovali nespokojnosť a necielili ju na stavovské organizácie. Rovnako apeluje na koaličných poslancov, aby k zmenám pristupovali zodpovedne a navrhovali komplexnú úpravu zákona, odstraňujúcu nielen čiastkové problémy, ale všetky - jednotlivými komorami - predložené nedostatky, ktoré aplikácia aktuálneho znenia zákona prináša. Komora tiež vyzýva všetkých združených zdravotníckych pracovníkov, aby využili ich skutočnú možnosť upraviť výšku poplatkov v zákonných medziach, a to aktívnou účasťou na činnosti orgánov stavovskej organizácie.
Výbor Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo minulý týždeň odobril pozmeňujúci návrh z dielne poslanca Vladimíra Baláža (Smer-SD) k novele zákona o národnom zdravotníckom systéme. Ten má upraviť výšku poplatku komorám v zdravotníctve za vedenie registra. Po novom by už maximálna výška poplatku nemala byť 15 eur, ale na úrovni troch percent z priemernej mesačnej mzdy stanovenej dva roky pred rokom, v ktorom sa maximálna výška poplatku určuje. Opozícia kritizovala aj daný návrh. Namietala, že prípadné zvýšenie by bolo pre niektorých zdravotníckych pracovníkov finančne náročné.
