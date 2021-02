Komora sestier navrhuje, aby sa mzda odvíjala aj od rokov praxe

Bratislava 17. februára (TASR) - Priemerný počet sestier na 1000 obyvateľov v Európskej únii sa pohybuje na úrovni 8,2, pričom na Slovensku je to len 5,7. Vyplýva to zo štatistík OECD za rok 2018. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) preto navrhuje, aby mzda sestier rástla aj v závislosti od počtu odpracovaných rokov. SK SaPA to uviedla na sociálnej sieti. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce návrh zvážiť.



"Nie je to pre nás nový údaj a opakovane na aktuálne katastrofálny stav sestier upozorňujeme už niekoľko rokov," poukázala SK SaPA. Pomôcť zatraktívniť povolanie by mohlo aj zvýšenie miezd cez koeficient so zohľadnením rokov praxe. "Okrem miezd, ktoré musia byť konkurencieschopné so mzdami krajín, kde máme najviac 'migrujúcich sestier', ako je Česká republika či Rakúsko, sú potrebné aj ďalšie kroky, ktoré budú mať stabilizačný charakter," dodala komora.



Dôležité je podľa nej zamerať sa na sestry, ktoré odišli do zahraničia, no vrátiť sa chcú po zlepšení podmienok. "To isté platí aj pre absolventov v študijných programoch ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Viac ako 40 percent do praxe nenastúpi, čím náš systém stráca mladú, vzdelanú a perspektívnu pracovnú silu, ktorá by nahrádzala prirodzený úbytok sestier a pôrodných asistentiek," zdôraznila SK SaPA.



MZ SR pre TASR potvrdilo, že dostalo žiadosť SK SaPA o úpravu minimálnych mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek so zohľadnením odpracovaných rokov. "Tento návrh podrobíme dôkladnej analýze a na základe oboznámenia sa s výsledkami v súlade s programovým vyhlásením vlády SR pripravíme návrh odmeňovania, ktorého cieľom by mala byť stabilizácia a motivácia chýbajúcich zdravotníkov," uviedla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.



Zároveň uistila, že ministerstvo sa bude snažiť zlepšiť aj pracovné podmienky zdravotníkov. Rezort sa chce podľa jej slov zamerať na zvýšenie počtu študentov v nedostatkových zdravotníckych povolaniach a vytváranie komplexných zdravotníckych tímov. "V neposlednom rade podporíme celoživotný profesionálny rozvoj zdravotníckych pracovníkov," dodala Eliášová.