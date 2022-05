Komora sestier:Pôrodné asistentky čelia nerešpektovaniu ich postavenia

Bratislava 5. mája (TASR) - Pôrodné asistentky na Slovensku v praxi čelia viacerým problémom. Patrí medzi ne dominancia lekárov pri nekomplikovaných stavoch, nerešpektovanie ich postavenia, nemožnosť prevziať starostlivosť o fyziologický pôrod v rozsahu, aký im umožňuje legislatíva a nedostatočné finančné ohodnotenie. Pri príležitosti štvrtkového Medzinárodného dňa pôrodných asistentiek na to upozornila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).



"Pôrodné asistentky vykonávajú svoje povolanie prevažne iba v nemocniciach a ambulanciách gynekológov, kde je obmedzená ich samostatnosť v rozhodovaní a uplatňovaní kompetencií na základe ich odborných vedomostí," uviedla prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová. Následkom toho podľa nej klesol záujem o štúdium pôrodnej asistencie a o výkon povolania. Poukázala tiež na to, že podmienky na získanie odbornej spôsobilosti sú v rámci Európskej únie jednotné, no uplatnenie kompetencií slovenských pôrodných asistentiek v praxi je so zahraničnými kolegyňami neporovnateľné.



Komora zdôraznila, že starostlivosť o nízkorizikové tehotné ženy, matky a ich novorodencov je potrebné podporiť prostredníctvom činností pôrodných asistentiek. "V poslednom období sme zaznamenali reálne snahy zo strany Union zdravotnej poisťovne, ako aj Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kde sme po vzájomných rokovaniach dosiahli istý posun, čomu sa veľmi tešíme, ale ide to veľmi pomaly, nemáme žiadnu podporu ministerstva zdravotníctva ani politikov," skonštatovala viceprezidentka SKSaPA pre pôrodnú asistenciu Adriana Nemčoková.



Podľa Lazorovej je nevyhnutné, aby starostlivosť pôrodných asistentiek počas nekomplikovaného tehotenstva a šestonedelia bola uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia v plnom rozsahu. "Pôrodné asistentky majú svoje kompetencie, ktoré sú schopné vykonávať v praxi, a tak pomáhať a viesť ženy v predpôrodnom období, počas pôrodu a v popôrodnom období. Je pre nás nepochopiteľné, že musíme roky bojovať, rokovať a zdôvodňovať potreby zmien na to, aby sa starostlivosť v pôrodnej asistencii dostala na úroveň, ktorú si zaslúži," dodala.