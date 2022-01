Komora sestier poukazuje na rozdiel v odmeňovaní sestier v SR a Česku

Bratislava 8. januára (TASR) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) poukazuje na výrazný rozdiel v odmeňovaní sestier na Slovensku a v Českej republike. Mzdy sestier u našich západných susedov, ktoré sú v súčasnosti na vyššom stupni, sa od 1. januára 2022 zvýšili o šesť percent, u nás o 3,75 percenta, čo je zvýšenie od 36 do 45 eur v hrubom. TASR o tom informoval riaditeľ kancelárie SK SaPA Lukáš Kober.



Česká sestra, ktorá pracuje u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, si podľa SK SaPA nájde na svojej výplatnej páske od 1. januára 2022 mzdu od 1135 do 1678 eur, pričom ide o sestru s takzvaným "základným vzdelaním", teda s odbornou spôsobilosťou na výkon pracovných činností sestry. Jej mzda sa zvyšuje v pravidelných intervaloch podľa odpracovaných rokov odbornej praxe. Slovenská sestra začína po absolvovaní štúdia od 1. januára 2022 so mzdou 1008 eur. Na rozdiel od tej českej sa jej mzda nezvyšuje podľa odpracovaných rokov praxe.



Sestra so špecializáciou je odmeňovaná iným spôsobom, keďže jej náročnosť práce je vyššia a vykonáva špecializované činnosti. V Českej republike začína so mzdou 1228,46 eura, po 32. rokoch praxe je jej mzda 1810 eur, pričom ide o základnú zložku mzdy bez ďalších príplatkov. Kober poznamenal, že slovenská sestra je výrazne chudobnejšia a dosiahne mzdu 1228 eur a je jedno, či má prax v špecializačnom odbore mesiac, rok alebo 40 rokov. Výrazne horšie sú na tom podľa komory sestry v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré nie sú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.



Slovensko čelí podľa komory kríze ošetrovateľskej pracovnej sily. "Náš systém podporuje v plnej miere syndróm vyhorenia medzi sestrami a pôrodnými asistentkami. Máme síce vzdelané sestry, ale nútime ich vykonávať činnosti upratovačky, sanitára, asistenta a často aj lekára," uviedol Kober. Podľa neho systém a prístup manažérov a politikov vyháňa sestry a pôrodné asistentky, nemotivujeme ich zotrvať, ale odísť. "V roku 2021 sme prišli o 965 sestier a pôrodných asistentiek, čo je viac ako v roku 2020. Do systému vstúpilo 437 absolventov. Pri celkovom nedostatku 14.000 sestier pokračujeme v nelichotivom trende," uzavrel Kober.