Komora sestier sa pripája k výzve na podporu ich zdravia a pohody

Bratislava 12. mája (TASR) - Pri príležitosti pondelkového Medzinárodného dňa sestier sa Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) pripája k celosvetovej výzve na podporu zdravia a pohody sestier. TASR o tom informoval viceprezident SKSaPA Lukáš Kober.



Témou tohtoročného dňa, ktorú vyhlásila Medzinárodná rada sestier (ICN), je „Naše sestry. Naša budúcnosť. Starostlivosť o sestry posilňuje ekonomiky.“ Ako ozrejmila komora, téma zdôrazňuje kľúčovú úlohu zdravého a podporovaného ošetrovateľského personálu pri posilňovaní zdravotných systémov a spoločností. Podľa ICN je nevyhnutné zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie, primerané odmeňovanie a prístup k zdravotnej starostlivosti pre sestry, aby mohli efektívne poskytovať kvalitnú starostlivosť pacientom.



Komora takisto poukázala na Európsku federáciu sestier (EFN) a jej upozornenia na pretrvávajúce výzvy, ktorým čelia sestry v Európe, vrátane nedostatku personálu, násilia na pracovisku a potreby väčšieho zastúpenia žien v politickom rozhodovaní. EFN v tejto súvislosti vyzýva na investície do vzdelávania, zlepšenie pracovných podmienok a podporu domáceho ošetrovateľského personálu ako udržateľné riešenie nedostatku sestier.



SKSaPA sa pripája k týmto výzvam a apeluje na slovenské zdravotnícke inštitúcie a vládu, aby zabezpečili primerané pracovné podmienky a odmeňovanie pre sestry, podporovali vzdelávanie a profesionálny rozvoj ošetrovateľského personálu, zaviedli opatrenia na ochranu sestier pred násilím na pracovisku a podporovali zastúpenie sestier v rozhodovacích procesoch v zdravotníctve. „Zdravie a pohoda sestier sú neoddeliteľnou súčasťou kvalitného zdravotného systému. Investícia do sestier je investíciou do zdravia celej spoločnosti,“ uviedla prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová.