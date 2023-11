Komora sestier: V programovom vyhlásení vlády chýbajú konkrétne kroky

Bratislava 15. novembra (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) k zdravotnej politike iba konštatuje stav slovenského zdravotníctva. Neprináša nič nové a prevládajú opakujúce sa pomenovanie problémov. Chýbajú konkrétne kroky k naplneniu jednotlivých cieľov s časovými plánmi realizácie. Skonštatovala to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).



"Cesta pacienta systémom nie je priehľadne nastavená, pacient sa v systéme stráca, pretože poskytovatelia navzájom nekomunikujú. Doplatky a poplatky v systéme nemajú reguláciu a PVV ani nehovorí o tom, ako to bude vláda riešiť, spomína len nárok pacienta, ktorý sa zatiaľ nepodarilo ani jednej vláde nastaviť nie preto, že by to nebolo možné, ale skôr preto, že je to nepopulárne," priblížila.



V PVV k zdravotnej politike je podľa komory veľa oblastí, ktoré síce riešenia vyžadujú, no nemajú rovnakú prioritu. Predmetom väčšieho záujmu kabinetu by podľa nej mohli byť nedostatok personálu a zlý stav infraštruktúry. "PVV deklaruje, že bude klásť dôraz na personálnu stabilizáciu primárne sestier a lekárov, avšak adekvátne podmienky financovania vzdelávania plánuje nastaviť len u medikov, pričom zatraktívniť plánuje iba rezidentské štúdium pre sestry a lekárov," podotkla. Prioritami by podľa nej mali byť stabilita financovania zdravotníctva, zabezpečenie dostatku personálu, rozvoj digitalizácie a reforma primárnej sféry.



Komora zároveň víta zámer centrálnych nákupov pre zdravotnícke zaradenia. Je však podľa nej otázne, či na to bude mať rezort zdravotníctva kapacity. "Záleží na tom, ako sa podarí optimalizovať organizačnú štruktúru ministerstva a či sa podarí jednotlivé zložky obsadiť kvalitnými ľuďmi," doplnila. Víta tiež ambíciu vlády venovať pozornosť prevencii a skríningovým programom. SKSaPA tiež poukázala na to, že kabinet v PVV deklaruje bezplatnú zdravotnú starostlivosť, no upozornila, že priame platby v zdravotníctve tvoria pomerne veľkú časť príjmov.



Programové vyhlásenie vlády schválil kabinet v pondelok (13. 11.). V týchto dňoch o ňom rokuje parlament.