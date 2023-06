SKU hodnotí končiaci sa školský rok ako mimoriadne zmätočný

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovenská komora učiteľov (SKU) hodnotí školský rok 2022/2023 ako mimoriadne zmätočný z dôvodu striedania viacerých ministrov. Poukazuje aj na platy učiteľov, ktoré sa dostali pod 1,2-násobok v národnom hospodárstve i na to, že školstvo je opäť na chvoste záujmu spoločnosti. Pre TASR to uviedol Viktor Križo z SKU.



"Po naozaj veľmi náročných dvoch školských rokoch pandémie a vojny mal byť tento školský rok rokom stability, starostlivosti o duševné zdravie učiteľov, riaditeľov i žiakov. Situácia však je taká, že školy sa museli ešte starať o rozpadajúci sa rezort plný chaosu a nezáujmu zo strany kompetentných. Čerpanie z plánu obnovy v školstve je jedno z najhorších, lenže nepostavená nemocnica je viditeľnejšia ako nízka kvalita vzdelávania," povedal Križo. Podľa jeho slov exminister školstva Branislav Gröhling (SaS), ktorý viac ako dva roky rezort spravoval, zanechal dočasným ministrom - odborníkom spúšť na ministerstve.



"Reforma poradenských zariadení, kurikulárne zmeny či nastavenie kontroly kvality systému vzdelávania učiteľov naplno zlyhali a ani novým ministrom sa nepodarilo v tejto veci nič urobiť. Otázka podpory traumatizovaných detí z Ukrajiny skončila heslom: "zachráň sa, kto môžeš". Ministerstvo v podstate pre podporu ukrajinských detí neurobilo za viac ako rok vojny vôbec nič," skonštatoval Križo. Poukázal na to, že riaditelia škôl ostali v podpore týchto detí úplne sami, či to, že veľká časť týchto detí ani nie je v školách.



Dobrou správou podľa SKU je novela školského zákona. "Reforma podporných opatrení, vytvorenie novej pozície sociálneho pracovníka, expresne rýchle spustenie nového projektu podpora pomáhajúcich profesií 3 cez Národný inštitút vzdelávania a mládeže pre asistentov a školských psychológov do škôl sú dobré správy," skonštatovali z SKU.