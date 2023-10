Komora učiteľov kritizuje rezort za návrh riešení nedostatku pedagógov

Bratislava 11. októbra (TASR) - Slovenská komora učiteľov (SKU) kritizuje návrhy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR týkajúce sa riešenia problému nedostatku učiteľov a nízkej atraktivity ich povolania. TASR o tom informoval prezident SKU Vladimír Crmoman s tým, že ide len o "burzu nápadov" bez konkrétnych krokov a opatrení.



"Uvedené opatrenia sú spájané s potrebou mapovať, analyzovať a vyhodnocovať kroky. Napriek nepochybne dobrým úmyslom ministra, ak je to výsledok jeho štvormesačného pôsobenia alebo takmer štvorročného pôsobenia odborníkov z ministerstva školstva, tak to nie je najlepšia vizitka," zdôraznil Crmoman.



Priblížil, že SKU dlhodobo upozorňuje na problémy v oblasti vzdelávania učiteľov a zavedenie platového automatu navrhovala už dávnejšie. Poukázal tiež na neuspokojivú kvalitu vzdelávania učiteľov, napriek veľkým finančným investíciám.



Kritizoval aj nedávno zavedenú pozíciu supervízora, ktorá podľa neho nie je v súlade s medzinárodnými štandardmi supervízie a považuje ju za neefektívnu. Zároveň upozornil na neefektívne využívanie finančných prostriedkov určených na sledovanie efektivity regionálnych centier podpory učiteľov.



Úlohou terajšieho vedenia MŠVVaŠ bolo podľa SKU vytvorenie portálu vzdelávaní a ich hodnotenia, ktorý mal byť v prevádzke od septembra 2023. "Na poslednú chvíľu tento termín v parlamente posunuli o rok, na september 2024, a tak za to zodpovedné osoby nebudú niesť zodpovednosť," uviedol Crmoman.



Komora učiteľov plánuje čoskoro zverejniť analýzu, ktorá ukáže, koľko miliónov eur MŠVVaŠ minulo neefektívne za posledné dva roky. Tieto finančné prostriedky podľa SKU chýbajú napríklad na dofinancovanie niektorých podporných opatrení či odmeňovanie učiteľov.



V školstve na Slovensku bude chýbať ročne 1500 - 2100 učiteľov. Najvážnejší nedostatok je v Bratislavskom kraji, zatiaľ čo Prešovský kraj je na tom najlepšie. Hlavné príčiny nedostatku sú nízka atraktivita učiteľského povolania, rast žiackej populácie, starnutie existujúcich učiteľov a ich odchody do dôchodku.