Komora učiteľov pomocných vychovávateľov v škôlkach víta

Bratislava 3. októbra (TASR) – Slovenská komora učiteľov (SKU) pomocných vychovávateľov v materských školách, ktorých avizovalo ministerstvo školstva, víta. Ich avizovaný počet sa jej však zdá nízky. Pre TASR to uviedla Zuzana Hronová zo SKU.



Rezort školstva avizoval, že na 340 materských školách pribudnú pomocní vychovávatelia. Tí budú pracovať s predškolákmi prioritne zo znevýhodneného prostredia či so zdravotným znevýhodnením.



"Pomocní vychovávatelia budú nápomocní v personálne poddimenzovaných materských školách. Učiteľky z materskej školy dlhodobo volajú po personálnej podpore k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami," povedala Hronová. Tento krok SKU víta, ale číslo uvedených vychovávateľov sa im zdá nízke.



"Tiež je otázna kvalita služieb a ich udržateľnosť. Sú regióny s vysokou nezamestnanosťou na východe krajiny, kde naplniť stavy tohto pomocného personálu nebude problém," uviedla Hronová. Iné to zrejme bude podľa nej v Bratislave.



Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) nedávno avizoval prvé financie z plánu obnovy v objeme 15 miliónov eur, ktoré budú smerovať hlavne pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov ohrozených školských neúspechom. Financie budú smerovať do školských klubov detí, personálu materských škôl či doučovania.