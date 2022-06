Slovenská komora učiteľov: Zmeny v školstve ostávajú v úzadí

Bratislava 30. júna (TASR) - Potrebné zmeny v školstve zostávajú v úzadí. Pri príležitosti konca školského roka 2021/2022 to zhodnotila Slovenská komora učiteľov (SKU). Podotkla, že byť aktívnym na sociálnych sieťach však nestačí.



Komora konštatuje, že pandémia ochorenia COVID-19 bola aj tento rok napriek kritike zvládnutá v rámci možností všetkých strán, vytvárali sa materiály, pokyny, videá, bolo vidieť snahu. "Tablety a počítače z tzv. React-EU fondov boli pred viac ako rokom schválené na expresnú pomoc školám, učiteľom a žiakom. Technika za 40 miliónov, určená na dištančné vyučovanie počas pandémie, dodnes do škôl nedorazila," konštatuje komora.



V oblasti atraktivity učiteľského povolania ide podľa SKU "o úplne stratený rok", pričom počet chýbajúcich učiteľov stúpa. Podľa analytických odhadov ministerstva školstva môže chýbať ešte v tomto roku 1300 učiteľov a do dvoch rokov až 8600 zamestnancov. Poukázali aj na to, že nedošlo k žiadnemu zlepšeniu systému vzdelávania učiteľov.



SKU kritizuje, že ministerstvo školstva v roku 2021 minulo na marketing vyše 308.000 eur. "Zrealizovalo Deň detí, kompletne zrekonštruovalo za pol milióna modelovú školu pre PR aktivity, pričom ich považujeme skôr za mediálne bubliny bez dlhodobého prínosu. Namiesto tohto sme očakávali, že bude ministerstvo venovať najviac energie kvalitnej tvorbe, diskusii, vysvetľovaniu novej legislatívy, jej aplikačným problémom a podpore škôl," tvrdia z komory.



Od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine vláda neumožňuje zamestnávanie učiteľov a odborníkov z Ukrajiny, uviedla komora. "Neboli prijaté žiadne zjednodušenia pre podporu rodín a detí, až 60 percent detí z Ukrajiny stále nie je v školách," podotkla SKU.



Materským školám podľa komory stúpla povinným predprimárnym vzdelávaním nová byrokracia. "Pozitívne hodnotíme vytvorenie miest pomocných vychovávateľov, aj keď nejde o systémové riešenie nedostatku odborníkov a asistentov v materských školách," tvrdí SKU. Ako problematickú vidí i tému inklúzie. Pre plošnú inklúziu okrem pár strategických dokumentov od ministerstva školstva nič zásadnejšie komora nezaznamenala.



"Prechod škôl a školských zariadení z pôsobnosti ministerstva vnútra pod ministerstvo školstva vnímame ako pozitívny krok, hoci k sľúbenému zjednoteniu financovania škôl a ich osamostatneniu od samospráv nedošlo," konštatuje SKU. Spojenie priamo riadených organizácií zatiaľ nebolo podľa komory predstavené.