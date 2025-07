Komora učiteľov: Zmeny v zákonoch pripravili bez poctivej diskusie

Bratislava 14. júla (TASR) - Ministerstvo školstva pripravovalo zmeny v školských zákonoch s absenciou poctivej diskusie a spolupráce. Upozornila na to Slovenská komora učiteľov (SKU). V tejto súvislosti upriamila pozornosť na množstvo pripomienok, ktoré organizácie vložili do medzirezortného pripomienkového konania. Zhodnotila však, že legislatívne zmeny možno považovať za tie lepšie, ak ide o dáta a odbornosť.



„Pracovné skupiny, ktoré sa ministerstvo už dva roky snaží prevádzkovať v snahe o participáciu, pre neefektívnosť prakticky zanikli a zákony sa pripravili tradične v kuchyni ministerstva,“ uviedla SKU na svojom webe. Predpokladá, že ide o menej nákladný spôsob na čas aj preťaženosť ministerských zamestnancov a organizácií. „Mnoho diskusií sa teda uskutočňuje až po začatí legislatívneho procesu, stresujúco a pravdepodobne aj s vplyvom na kvalitu výsledku,“ kritizovala.



Komora učiteľov v každom prípade víta ústretovosť ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) i generálnych riaditeľov viesť diskusiu a zapracovávať odborné pripomienky aj po začatí medzirezortného pripomienkového konania. „Zároveň to takto nesmie byť, pretože takéto diskusie nie sú transparentné voči ostatným subjektom ani verejnosti,“ poukázala.



Skonštatovala, že školský zákon je opäť iba ďalšia oprava novely zákona, čo si vyžaduje už konečne po 17 rokoch vytvoriť nový školský zákon. „V novele je veľa zmien od veľmi dobrých, debyrokratických, až po nezmyselné kreatívne paragrafy. Zmena financovania je historicky azda najväčšia za posledné desaťročie, bude potrebné následne pokračovať aj v zmene normatívu a zrušení zvýšených normatívov za žiakov so špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou a zmene financovania systému poradenstva a prevencie,“ podotkla SKU.



Reformu zákona o financovaní komora v zásade podporuje. Zmeny sú podľa nej postavené na serióznych dátach a analýzach. „Konkrétne riešenie a uplatnenie dát je úlohou rokovaní medzi ministerstvom, súkromnými a cirkevnými školami,“ uviedla.



Víta aj reformu školskej samosprávy či katalóg vzdelávania a posunu ku kvalite profesijného rozvoja. Verí, že reformu špeciálnych výchovných zariadení sa po pripomienkovaní podarí nastaviť lepšie. Zároveň poznamenala, že do medzirezortného pripomienkového konania neboli vložené podporné opatrenia a vzdelávanie cudzincov, pričom nie je jasné, či ich ministerstvo pripraví bez verejnej diskusie. „Úpravy v paragrafoch považujeme za zmätočné a predpokladáme, že do príchodu do parlamentu prejdú ešte mnohými zmenami,“ zhodnotila SKU.



V rámci zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch kritizovala, že ministerstvo neprichádza so žiadnou zásadnou reformou na úrovni platového automatu a zvyšovania kvality škôl. „Nedostatok pracovníkov v školstve sa má riešiť na vládnej (premiérskej) úrovni zvýšením atraktivity profesií, čo sa, bohužiaľ, nedeje,“ zdôraznila.



Víta viaceré zmeny v zákone o školskej samospráve. Predkladá však pripomienky k radám škôl, aby nedošlo k ohrozeniu ich postavenia a aby sa zlepšili niektoré detaily procesu výberu riaditeľa, voľby rady školy a kompetencií riaditeľov.



„Komora predložila 83 pripomienok k školskému zákonu, 48 pripomienok k zákonu 138/2019 a ďalších 55 k novému zákonu o školskej samospráve. Spolu predkladá 186 pripomienok. Drvivú väčšinu by bolo možné vyriešiť za pol roka prípravy zákonov na spoločných stretnutiach. Do medzirezortného pripomienkového konania vložili organizácie 2052 pripomienok, čo ukazuje, že poctivá verejná diskusia neprebehla. Bude musieť prebehnúť v najbližších horúcich dňoch leta,“ dodala SKU.