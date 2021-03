Komora vníma rozhodnutie o zrušení maturitných skúšok ako správne

Bratislava 22. marca (TASR) - Rozhodnutie ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) o zrušení maturitných skúšok vníma Slovenská komora učiteľov (SKU) ako správne a nevyhnutné vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu na Slovensku. Pre TASR to uviedla viceprezidentka SKU Soňa Puterková.



"Významnú časť školského roka študenti prežili v dištančnom vzdelávaní a vo väčšine prípadov bola zabezpečená kvalita. Je však možné, že niektorí študenti boli znevýhodnení tým, že nemali zabezpečený dostatočný prístup k vzdelávaniu," uviedla viceprezidentka učiteľskej komory. Ako poznamenala, aj keď boli na dištančné vzdelávanie v tomto školskom roku oveľa lepšie pripravení, na zabezpečenie maturity v klasickej forme je už veľmi krátky čas.



Podľa Puterkovej, tak ako zdôraznil minister školstva, študenti ani učitelia si tento školský rok nevybrali, boli donútení podmienkami. "Ak by rozhodnutie administratívnej maturity bolo zo strany študentov vnímané ako nespravodlivé, zostala im možnosť požiadať o klasickú formu maturity," poznamenala Puterková.



Oznámenie zrušenia ústnej maturitnej skúšky prišlo podľa slov viceprezidentky SKU trochu v predstihu. "Ako učitelia maturujúcich žiakov však veríme, že im budeme prospešní až do konca klasifikačného obdobia a naše stretnutia na hodinách budú pre nich prínosom pre ich prípravu na budúce štúdium," dodala.



Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak dostanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh. Rozhodol o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS), rovnaký postup zvolil šéf rezortu školstva aj vlani.