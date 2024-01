Lazorová: Nestabilita vo vedení rezortu zdravotníctva brzdila pokrok

Bratislava 2. januára (TASR) - Vlaňajšia nestabilita vo vedení ministerstva zdravotníctva brzdila akýkoľvek pokrok. Pre TASR to zhodnotila prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Iveta Lazorová s tým, že išlo o najväčšie negatívum v zdravotníctve. Pripomenula, že vlani sa na poste vystriedali štyria ministri.



"Nestabilita na pozícii vedenia ministerstva je veľmi negatívnym prvkom, ktorý brzdí akýkoľvek pokrok a fungovanie ako také. Všetci aktéri v zdravotníctve potrebujú poznať aj nejaké vízie, ako budeme ďalej fungovať. Neistota určite nepomáha motivácii ľudí. Preto dúfame, že sa tento sektor zastabilizuje," uviedla.



Zdravotníctvo nebolo podľa Lazorovej v roku 2023 v lepšom stave ako v roku predtým. V tejto súvislosti poukázala na nedostatok zdravotníkov či náročné pracovné podmienky. Skritizovala tiež nízke odvody za poistencov štátu či odloženie nemocničnej reformy. "Avšak veda a výskum, ako aj pokrok v oblasti medicíny a ošetrovateľstva je nezastaviteľný, bez ohľadu na politickú atmosféru, preto verím, že všetci zdravotníci venujú maximum tomu, aby sa dostali do praxe najnovšie poznatky na zlepšenie liečby a starostlivosti o pacientov," poznamenala.



Pozitívne vníma to, že sa hovorí o realizačnej fáze reformy primárnej sféry. "Máme nedostatky vo fungovaní ambulantných zariadení vrátane agentúr domácej starostlivosti, aj posledná kríza s pohotovostnými službami pediatrov ukazuje, že je to neodkladná úloha," povedala.



V oblasti ošetrovateľstva je podľa nej v tomto roku prioritou nový zoznam kompetencií sestier a pôrodných asistentiek. "Často robíme výkony za lekárov, na ktoré nemáme oprávnenie, čo predstavuje riziko pre nás aj pre pacientov," dodala prezidentka komory. Volá tiež po systémových zmenách, ktoré podporia ambulantnú sféru a preventívnu oblasť starostlivosti o zdravie. Treba podľa nej tiež podporiť samostatnú prax pôrodných asistentiek a riešiť digitalizáciu zdravotníctva.