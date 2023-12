Komplexné onkologické centrum má vzniknúť aj na Slovensku

Bratislava 15. decembra (TASR) - Na Slovensku má vzniknúť komplexné onkologické centrum. Národný onkologický ústav (NOÚ) pracuje na získaní potrebnej ankreditácie. Centrum sa má následne zapojiť do európskej siete. Uľahčiť to má zavádzanie kvalitnej diagnostiky a liečby vrátane odbornej prípravy, výskumu a klinických skúšaní. Súvisí to s európskym plánom vytvoriť a sieťovať komplexné onkologické centrá v rámci EÚ.



"Národný onkologický inštitút (NOI) momentálne pracuje na príprave akreditačného konania tzv. komplexného onkologického centra. To má zabezpečiť lepšiu komunikáciu a koordináciu jednotlivých útvarov a stakeholderov v rámci cesty pacienta s onkologickým ochorení," priblížil štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Štofko na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zástupcovia rezortu zdravotníctva aj školstva deklarovali projektu podporu a súčinnosť pri implementácii potrebných krokov.



Riaditeľka NOI Mária Rečková poukázala na to, že etablované komplexné onkologické centrum na Slovensku v súčasnosti nie je. "Stojíme preto pred veľkou výzvou spojiť všetky relevantné zainteresované strany v rámci spoločnej diskusie s následnou realizáciou krokov vedúcich k vytvoreniu onkologického centra, ktoré úspešne pomáhajú onkologickým pacientom a dokážu s vysokokvalitnou a dostupnou zdravotnou starostlivosťou naplno integrovať excelentný výskum, vývoj a vzdelávanie," dodala.



Na pôde NOÚ by malo vzniknúť národné komplexné onkologické centrum a následne by sa mala dobudovať sieť komplexných onkologických centier. "NOÚ stojí pred náročnou a ambicióznou úlohou byť lídrom a koordinátorom onkologickej tematiky na Slovensku, k čomu bude pristupovať s veľkou pokorou a zodpovednosťou," skonštatoval hlavný odborník rezortu pre odbor klinickej onkológie Michal Mego. Zámer ocenila aj Liga proti rakovine (LPR) a je pripravená pri realizácii pomôcť.