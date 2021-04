Komponenty do munície vyrábané na Slovensku kompletizujú v Španielsku

Bratislava/Granada 26. apríla (TASR) - Komponenty do munície vyrobené na Slovensku sa vďaka novej spolupráci kompletizujú v španielskom závode Fábrica de Municiones de Granada (FMG). Na oficiálnom spustení projektu sa v pondelok v Granade zúčastnil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Vo fabrike v Snine sa vyrába tzv. telo munície, ku ktorému v podniku ZVS Holding v Dubnici nad Váhom pridávame ďalšie dôležité komponenty a celý proces je finalizovaný práve v španielskej Granade. Vynikajúca spolupráca a skvelá správa pre slovenský obranný priemysel, ako aj ľudí, ktorým poskytuje živobytie," vyzdvihol minister.



Všetky spoločnosti zapojené do výrobného procesu patria do portfólia slovenskej spoločnosti MSM Group, pričom 50-percentným spoluvlastníkom spoločnosti ZVS Holding je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva obrany SR.



Šéf rezortu obrany pri tejto príležitosti zopakoval, že slovenský obranný priemysel má plnú podporu vedenia MO SR. "Verím, že takýchto úspechov v rozvoji našich podnikov a ich expanzie aj do zahraničia sa nám v budúcnosti podarí ešte viac. Prináša to nielen dobré meno našej krajine, ale najmä pracovné príležitosti pre ľudí žijúcich na Slovensku. Tento projekt, ktorý zamestnáva desiatky ľudí, je toho dôkazom," dodal.