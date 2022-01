Komunálne a regionálne voľby by sa mohli konať 29. októbra

Bratislava 23. januára (TASR) - Komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú na jeseň konať prvýkrát v jeden termín. Podľa lehôt, ktoré stanovuje zákon, by sa mali konať 29. októbra.



Pri oboch typoch volieb zákon hovorí, že sa majú konať v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia. "Volebné obdobie sa končí uplynutím štyroch, respektíve piatich rokov odo dňa vykonania volieb," uviedol pre TASR tlačový odbor kancelárie ministra vnútra. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa naposledy konali 10. novembra 2018 a voľby do vyšších územných celkov 4. novembra 2017. Spoločný sobotný termín, ktorý pre obe voľby spĺňa podmienku dvoch týždňov, je 29. október. Termín vyhlási predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).



Voliči si budú na jeseň vo svojich samosprávach vyberať primátora mesta, respektíve starostu obce, a tiež poslancov mestských, respektíve obecných zastupiteľstiev. V prípade Bratislavy a Košíc budú vyberať aj starostov mestských častí a poslancov miestnych zastupiteľstiev. Zároveň budú Slováci voliť predsedov samosprávnych krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev.