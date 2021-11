Komunisti stratili monopol, narodili sa Jožo Urban a Pavol Demitra

Bratislava 29. novembra (TASR) – V Nežnej revolúcii bol 29. november významným míľnikom. Poslanci federálneho parlamentu na mimoriadnej schôdzi pred 32 rokmi zrušili štvrtý článok ústavy, ktorý Komunistickej strane Československa zaručoval jej vedúce postavenie. Komunisti po 41 rokoch stratili mocenský monopol. Súčasne vznikla komisia na vyšetrovanie policajného zásahu proti študentskej demonštrácii 17. novembra na Národní třídě.



Básnik, textár, redaktor a publicista JOZEF URBAN sa stal legendou už za svojho života. Je autorom zbierok Malý zúrivý Robinson, Hluchonemá hudba, Kniha polomŕtvych a Snežienky & Biblie. Populárnym sa stal aj textami piesní, z ktorých najznámejší je hit Voda, čo ma drží nad vodou. Dnes by mal nezabudnuteľný Jožo Urban 57 rokov. Zomrel pri autohavárii 28. apríla 1999.



Tragický osud postihol aj o desať rokov mladšieho hokejistu PAVLA DEMITRU. Útočník s nevšedným talentom priniesol bronz zo šampionátu vo Fínsku, dlhé roky bol hráčom v NHL. Zomrel ako 36-ročný pri leteckom nešťastí v Rusku. Dnes by mal 47 rokov.



Kresťanské i pohanské témy boli témami sochárskych diel výtvarníka ANDREJA RUDAVSKÉHO. Prezident Ivan Gašparovič mu udelil v roku 2013 Pribinov kríž I. triedy. Známy slovenský výtvarník sa narodil pred 88 rokmi.



Narodeniny má dnes aj maliar, grafik, ilustrátor a karikaturista ONDREJ ZIMKA. Jeho kresby či karikatúry sprevádzali celé generácie čitateľov časopisov a detských kníh. Narodil sa 29. novembra 1937.



Svoje 61. narodeniny dnes oslavuje divadelný, filmový a televízny herec STANO KRÁL.



Jeho česká kolegyňa HANA MACIUCHOVÁ si získala srdcia divákov napríklad aj v seriáloch Krakonošské pohádky či Žena za pultom. Patrila k najobsadzovanejším českým herečkám. Narodila sa pred 76 rokmi, jej život ukončila ťažká choroba v januári tohto roku.



Taliansky operný skladateľ GAETANO DONIZETTI je dodnes známy vďaka opere Nápoj lásky. Narodil sa 29. novembra 1797.



Mužské meno Vratko je slovenské a je pôvodnou domácou podobou slovanského mena Vratislav. Znamená "vráti slávu".



Americký filmový režisér a scenárista JOEL DAVID COEN so svojím bratom Ethanom Coenom vytvoril kritikmi a divákmi ocenené filmy ako napríklad Barton Fink, Big Lebowski, Fargo či Táto krajina nie je pre starých. Dnes oslavuje 67. narodeniny.



Britský hudobník, gitarista a producent GEORGE HARRISON sa stal slávnym ako člen skupiny Beatles, originálnosťou sa však vyznačovali aj jeho sólové projekty. Do hudobného neba odišiel pred dvadsiatimi rokmi.