Komunita pediatrov vyzýva verejnosť, aby sa postavila proti násiliu

Nitra 31. mája (TASR) - Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS) Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) vyjadrila hlbokú ľútosť nad piatkovým (30. 5.) tragickým úmrtím 77-ročnej detskej lekárky v Nitre. Tá zomrela po tom, čo ju ako cyklistku zrazilo auto. Polícia uviedla, že podľa svedkov mal vodič do lekárky naraziť úmyselne. Komunita na margo toho vyzýva verejnosť, aby sa postavila proti násiliu v akejkoľvek podobe. TASR o tom informovala SSPPS SLS.Spoločnosť dôrazne odsúdila akékoľvek prejavy násilia, agresivity a intolerancie v spoločnosti. „Akékoľvek úmyselné konanie, ktoré vedie k ublíženiu inému človeku, nieto ešte ku strate ľudského života, musí byť bezpodmienečne odsúdené celou spoločnosťou,“ uviedla.Táto udalosť je podľa pediatrov upozornením na šíriacu sa agresivitu. „Je zodpovednosťou každého, najmä však verejne pôsobiacich osobností, aby spoločnosť viedli k tolerancii a úcte a aby sami boli príkladom,“ doplnila.Celá komunita pediatrov vyjadrila úprimnú sústrasť rodine, kolegom a všetkým, ktorí túto lekárku poznali. „Táto udalosť nás hlboko zasiahla - ako jej kolegov, priateľov, ale aj ako odbornú spoločnosť, ktorej bola členkou. Zasiahla nás všetkých ako ľudí, ktorým záleží na bezpečí, spravodlivosti a úcte k životu,“ uviedli zo SSPPS SLS.Primátor mesta Nitra Marek Hattas na sociálnej sieti skonštatoval, že správa o tejto udalosti ho hlboko zasiahla, padli aj slová o bezpečnosti mesta. „Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine a blízkym obete. V myšlienkach som s nimi v tomto ťažkom a bolestivom čase. Naše mesto musí byť miestom, kde sa každý cíti bezpečne, či už kráča ulicou, jazdí na bicykli, alebo žije svoj každodenný život,“ uviedol.Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tohto prípadu sú predmetom vyšetrovania polície. Podľa informácií svedkov mal vodič do cyklistky naraziť úmyselne. Dôvodom mal byť pocit krivdy, údajne mu celé mesto ubližuje. Bývalá detská lekárka, do ktorej narazil, má byť náhodná obeť.