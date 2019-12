Komunitné granty podporia sumou 120.000 eur 25 projektov na Slovensku

Bratislava 16. decembra (TASR) – Stodvadsaťtisíc eur si prerozdelí 25 projektov, ktoré uspeli v rámci iniciatívy Komunitné granty Nadácie VÚB. V takmer každom kraji budú finančne podporené tri projekty, výnimkou je Prešovský kraj, kde 5000 eur získajú štyri projekty, ktoré si miestni susedia a podporovatelia zvolili za najpotrebnejšie a najžiadanejšie v oblasti komunitnej filantropie a ochrany životného prostredia.



"Gratulujeme autorom 25 víťazných nápadov, ktorí dokázali najviac nadchnúť svoje komunity. Veríme, že náš grantový vklad do ich projektu využijú čo najlepšie v prospech iných ľudí a budúcnosti našej planéty. Tešíme sa na realizáciu ich vízií," poznamenal predseda Správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.



Do hlasovania sa zapojilo viac ako 47.000 obyvateľov Slovenska. Tí vyberali spomedzi šiestich súťažných projektov v každom z ôsmich krajov, ktoré vybrala nezávislá odborná komisia celkovo spomedzi 269 projektových zámerov. Grant vo výške 5000 eur získali podľa pravidiel programu tri projekty s najväčším počtom hlasov v každom kraji. Zaujímavá situácia nastala podľa nadácie v Prešovskom kraji, kde sa na rozhodujúcej hranici ocitli dva projekty s identickým počtom hlasov. Organizátori programu preto urobili výnimku a v tomto kraji podporili štyri komunitné projekty.



Najaktívnejší boli podľa výsledkov hlasovania obyvatelia Žilinského a Trenčianskeho kraja.



Piaty ročník programu Komunitné granty bol zameraný na prípravu projektov zaoberajúcich sa komunitnou spoluprácou so sociálne znevýhodnenými, hendikepovanými spoluobčanmi a seniormi či aktivít smerujúcich k čistejšiemu a zelenšiemu životnému prostrediu alebo ekovzdelávaniu. Zoznam všetkých víťazných projektov v rámci jednotlivých krajov Slovenska spolu s bližšími informáciami je zverejnený na webovej stránke www.komunitnegranty.sk.



Víťazné komunitné aktivity by mali byť postupne realizované od jari do jesene budúceho roka.