Koná sa šiesty ročník letnej školy slovenskej literatúry

Bratislava 14. augusta (TASR) - Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied (SAV) organizuje vzdelávacie podujatie pod názvom Dva dni so slovenskou literatúrou. Šiesty ročník letnej školy sa koná sa od stredy do štvrtka (15. 8.). TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková.



"Prednášky, interpretačné cvičenia, diskusie a tematické vychádzky sú zamerané na obsahové rozšírenie a inováciu vyučovania literatúry a hľadanie spôsobov, ako žiakov a študentov priviesť k čítaniu a ukázať im, čo všetko im literatúra ponúka a kde všade sa s ňou môžu stretnúť," uviedla organizátorka letnej školy Dana Hučková z Ústavu slovenskej literatúry SAV.



Okrem vedeckých pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV na letnej škole prednášajú aj hostia z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, Historického ústavu SAV, Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení a Katedry estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.



Podujatie je pre vopred zaregistrovaných účastníkov podľa hovorkyne bezplatné. Ako priblížila, pre obmedzenú kapacitu a veľký záujem organizátori uvažujú v budúcnosti o rozšírení letnej školy do viacerých turnusov.