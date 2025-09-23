< sekcia Slovensko
Konanie o podmienečnom prepustení Černáka bude pokračovať v stredu
Autor TASR
Leopoldov 23. septembra (TASR) - Konanie o návrhu na podmienečné prepustenie niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia bude pokračovať v priestoroch leopoldovskej väznice aj v stredu 24. septembra. Po prípadnom skončení dokazovania senátom Okresného súdu Trnava by mohli odznieť záverečné reči. Na utorkovom verejnom zasadnutí sa čítali viaceré listiny.
Prokurátorka Okresnej prokuratúry Trnava Monika Brodanská prečítala hodnotenia správania odsúdeného vo väzení. Počas výkonu trestu a väzby v Ilave nebol Černák disciplinárne obvinený. Väčšinu času sa venoval písaniu knihy. Vo výkone trestu sa snažil podľa posudku vedenia väznice riešiť záťažové situácie nenásilným spôsobom. Mal však tendenciu manipulatívnym spôsobom správania získať pre seba čo najlepšiu pozíciu. Odoberal dennú tlač.
Už viac ako deväť rokov je Černák umiestnený vo väznici v Leopoldove. Jeho správanie bolo podľa predneseného hodnotenia na požadovanej úrovni. Nebol disciplinárne obvinený. Svoj voľný čas trávi sledovaním televízie, ale napríklad aj účasťou na duchovných službách. Vykonáva pomocné práce ako výdaj stravy a obmena bielizne. Neskôr bol umiestnený do tzv. výstupného oddielu.
Černák na verejnom zasadnutí poukázal na to, že po uložení doživotného trestu zažíval ťažké obdobie a musel sa na väzenský režim aklimatizovať. Dostal napríklad disciplinárne pokarhanie za poštové známky, ktoré nemal riadne zaevidované. V poslednom období získal dve disciplinárne odmeny za vykonávanie pomocných prác na oddiele a v športovom areáli.
Na anonymné podania, ktoré mali podľa prokurátorky preukazovať ďalšie detaily správania odsúdeného vo výkone trestu, súd neprihliadal. Neboli preto na verejnom zasadnutí prečítané. Jeden z obhajcov odsúdeného Ján Gereg poukázal na to, že ak boli materiály získané od anonyma, neodišli z ústavu zákonnou cestou a preto nemôžu byť oboznamované.
Prokurátorka prečítala tiež listiny, ktoré preukazujú, že občianske združenie Reštart-nový život nepodalo okrem Černákovho prípadu žiadny iný návrh na podmienečné prepustenie odsúdených z väzenia. Podľa advokátky Diany Messingerovej sa občianske združenie obklopilo erudovanými ľuďmi aj z klinickej psychológie vrátane osoby, ktorá už v minulosti reálne zaradila doživotne odsúdeného do spoločnosti. Podrobne popísala aj resocializačný plán.
Černák vlani požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na podmienečné prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval. Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre vykonanie a účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.
