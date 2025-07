Konanie o podmienečnom prepustení M. Černáka má pokračovať v septembri

Trnava/Leopoldov 7. júla (TASR) - Konanie o návrhu na podmienečné prepustenie niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia by malo pokračovať 22. až 24. septembra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdov. Naposledy sa verejné zasadnutie uskutočnilo v závere mája v priestoroch leopoldovskej väznice.



Senát Okresného súdu Trnava vtedy odročil zasadnutie na neurčito, pretože sa potreboval oboznámiť s návrhmi procesných strán na doplnenie dokazovania. Prokurátorka predložila záznamy, ktoré podľa nej detailne monitorujú Černákov život vo väzení. Obhajoba označila jej konanie za obštrukciu, nové materiály žiadala zamietnuť.



Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák na vlaňajšom verejnom zasadnutí žiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval.



Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.