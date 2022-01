Konanie policajtov pre prípad v Miloslavove preverí inšpekcia

Na snímke zľava predseda výboru Juraj Krúpa (OĽaNO) a podpredsedníčka výboru Denisa Saková počas rokovania Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť k priebehu šetrenia a spôsobu ako pristupuje Policajný zbor Slovenskej republiky k prípadom ako je incident v Miloslavove, 18. januára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 18. januára (TASR) - Trestné stíhanie v súvislosti s prípadom šikany z Miloslavova sa začalo ešte pred jeho medializáciou. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) na to upozornil po utorkovom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť, na ktorom o prípade informovali poslancov minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) aj predstavitelia polície. Za dôležité tiež považuje, že konanie miestnych policajtov v priebehu posledných dvoch rokov preverí Úrad inšpekčnej služby. Zapojenie inšpekcie ocenili aj opoziční poslanci.Členovia výboru sa zaujímali o priebeh vyšetrovania i procesné úkony. "," načrtol predseda výboru Juraj Krúpa (OĽANO). Poškodenú previezli do nemocnice. Vzhľadom na to, že bola intoxikovaná, sa čakalo na jej výpoveď až do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa.Podpredsedníčka výboru a exministerka vnútra Denisa Saková (nezaradená) v súvislosti s prípadom upozornila na neúmernú záťaž vyšetrovateľov na okresných a krajských riaditeľstvách polície. Policajti sú podľa nej odoberaní na Národnú kriminálnu agentúru. "," komentovala.Poslanec Marián Saloň (Smer-SD) doplnil, že oficiálne polícia nezaznamenala v minulosti žiadne podobné podnety o šikane či podobnej trestnej činnosti. O podobných prípadoch sa treba podľa neho informovať aj na školách či obecných úradoch. Považuje za dôležité prípad vyšetriť. "," uviedol s tým, že iné deti si možno uvedomia, aké následky môže mať ich konanie.Prípad šikany 11-ročného dievčaťa vyvolal pobúrenie v celej krajine. Zaoberá sa ním bratislavská krajská polícia. Maloletú mali podľa medializovaných informácií napadnúť, opiť a vyzliecť 2. januára v Miloslavove kamaráti. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach. Celé sa to malo odohrať v obci v areáli bývalého družstva. Na zverejnenom videu by mali byť 14-, 15- a 16-ročné deti.Podľa medializovaných informácií by takýto prípad nemal byť jediný a táto skupina už mala zaútočiť na deti aj v minulosti.