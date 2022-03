Koncepcia vodnej politiky má zastaviť pokles podzemných vôd

Bratislava 2. marca (TASR) - Zastaviť pokles množstva podzemných vôd, znečisťovanie vôd, zabezpečiť dostatok pitnej vody v regiónoch a postupné obnovenie poškodených vodných útvarov má nová Koncepcia vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ju predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Koncepcia sa zameriava na ochranu a obnovu prirodzených záplavových území, mokradí, ochranu prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov všade tam, kde je to možné. Zohľadňuje aj zmenu klímy a pripravenosť vodohospodárskeho sektora na jej negatívne dosahy, približuje envirorezort.



Každá investícia, opatrenie, projekt bude musieť stav vôd buď zlepšovať, alebo aspoň nezhoršiť. Preferované budú podľa MŽP riešenia, ktoré majú pozitívny vplyv na priaznivý stav rastlinných a živočíšnych druhov, budú zvyšovať odolnosť povodí voči negatívnym dopadom zmeny klímy či urbanistický rozvoj vo vhodných lokalitách. "Zároveň sa budú uprednostňovať preventívne opatrenia pred opatreniami na odstraňovanie následkov," uvádza sa v materiáli.