Koncepciou vodnej politiky začne Slovensko postupne plniť záväzky EÚ

Bratislava 10. marca (TASR) - Koncepcia vodnej politiky, aktuálne predložená v medzirezortnom pripomienkovom konaní, môže byť potenciálom na riešenie problémov vodného hospodárstva. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. Vodohospodárska výstavba (VV) tvrdí, že koncepciou začne Slovensko postupne plniť záväzky, ku ktorým sa zaviazalo voči Európskej únii (EÚ).



"Koncepciu považujeme za komplexný materiál, ktorý pomenováva všetky relevantné oblasti vodného hospodárstva a ich prepojenia na ďalšie zložky národného hospodárstva a záujmy zainteresovaných subjektov verejného aj súkromného sektora," povedal Bocák. Jej prínosom je snaha komplexne zhodnotiť problémy a navrhnúť ich reálne riešenia. Tvrdí, že pre podnik vyplývajú z koncepcie úlohy vo všetkých oblastiach, nekonkretizoval však aké.



"Prínosom pre koncepciu samotnú ako programového dokumentu by mohlo byť citlivé vnímanie všetkých zložiek národného hospodárstva v prieniku s vodným hospodárstvom," zhodnotil Bocák.



Vodohospodárska výstavba pre TASR skonštatovala, že hlavným cieľom koncepcie je zabezpečenie ochrany vôd, vodných zdrojov tak, aby boli zabezpečené potreby spoločnosti. "Novou Koncepciou vodnej politiky sa zároveň stanoví rámec povinností, zodpovednosti všetkých dotknutých orgánov, podnikov a štátnych inštitúcií," hovoria vodohospodári. Poznamenali, že ide o dokument, ktorý posunie Slovensko bližšie k vyspelým štátom Európy.



Koncepciu vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 predložilo Ministerstvo životného prostredia SR do medzirezortného pripomienkového konania. Zastaviť má pokles množstva podzemných vôd, znečisťovanie vôd, zabezpečiť dostatok pitnej vody v regiónoch a postupne obnoviť poškodené vodné útvary. Má zabezpečiť aj vhodný manažment a ochranu lužných lesov. Urobiť by sa mala tiež reforma poplatkov za odber vody.