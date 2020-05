Koncert bez publika predstaví harfistku Turnerovú a trombónové trio SF

Bratislava 31. mája (TASR) - Pokračovanie cyklu Slovenskej filharmónie (SF) Koncerty bez publika sa skutoční 2. júna o 19.00 h. Na ôsmom koncerte cyklu sa v digitálnej koncertnej sieni SF predstavia štyria členovia jej orchestra, ktorí sa aktívne venujú aj komornej hudbe - harfistka Katarína Turnerová a traja členovia trombónovej skupiny orchestra - 1. trombonista Albert Hrubovčák, Branislav Belorid a Michal Motýľ. TASR o tom informovala Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF.



Dramaturgia koncertu korešponduje s myšlienkou, že protiklady sa priťahujú. Na pódiu sa vystrieda sólová harfa s éterickým zvukom a trio zvukovo prierazných trombónov. "Prvá polovica večera bude patriť Kataríne Turnerovej, ktorá je členkou orchestra od roku 1995. Popri bohatej koncertnej orchestrálnej činnosti často vystupuje aj ako sólistka a komorná hráčka v rôznych zoskupeniach doma i v zahraničí," poznamenala Tolstova k umelkyni, v ktorej interpretácii zaznie Koncert B dur Georga Friedricha Händla. Ten patrí k prvým koncertným dielam napísaným pre tento nástroj. Môže sa hrať s orchestrálnym sprievodom i bez neho.



Turnerová je propagátorkou harfových skladieb slovenského skladateľa Milana Nováka, ktorého kompletné harfové dielo aj nahrala a pravidelne jeho skladby uvádza. "Do programu koncertu zaradila Novákove rondo pre harfu 'O detských láskach', ktoré vzniklo v roku 2017 ako prejav skladateľovho obdivu k jej interpretačnému umeniu," dodala Tolstova. Nasledovať budú skladby Chanson dans la nuit francúzskeho harfistu a skladateľa Carlosa Salzedu a trojčasťová skladba Petite Suite anglického autora Davida Watkinsa, ktorá v roku 1961 získala prvú cenu na Medzinárodnej súťaži kompozícií pre harfu v USA.



Druhá polovica koncertu bude patriť členom Filharmonického trombónového tria, ktoré tvoria Albert Hrubovčák, Branislav Belorid a Michal Motýľ. "Zvuk troch pozáun si vychutnáme v hudbe barokových majstrov Samuela Scheidta a Arcangela Corelliho, ale aj v kompozíciách autorov 20. storočia, ktoré boli skomponované pre toto nástrojové zoskupenie – Two Pieces fot Three Trombones Raymonda Premru a BA-DEE-DOO-DUP Briana E. Lynna," spresnila Tolstova. Program doplnia úpravy štyroch piesní pre tri trombóny Georga Gershwina, The Man I Love, I Got Rhythm, Summertime, 'S Wonderful, ktoré preslávila Ella Fitzgerald.



Koncerty online sú dostupné na www.filharmonia.sk.