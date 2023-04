Na koncerte pre Martinu a Jána vystúpi J. Kirschner a A. Margret

Bratislava 18. apríla (TASR) - Festival Pohoda v spolupráci s obcou Gregorovce prinesie 6. mája Koncert pre Martinu a Jána. V areáli Základnej školy v Gregorovciach vystúpi islandská indie-folková pesničkára Arny Margret a slovenská speváčka Jana Kirschner. TASR o tom informoval PR manažér festivalu Jozef Hámorský.



"Piateho mája by Martina Kušnírová a Ján Kuciak oslavovali piate výročie svadby. Ich lásku si pripomenieme silným koncertom na nádvorí školy, do ktorej chodila Martinka. Verím, že príde veľa ľudí, obaja si zaslúžia, aby ich príbeh nebol zabudnutý," uviedol riaditeľ Pohody Michal Kaščák o plánovanom koncerte. Jeho súčasťou bude aj diskusia. "Hosťami moderátorky Zuzany Wienk budú Zlatica Kušnírová a Roman Kvasnica," avizujú organizátori. Dodávajú, že v prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční vo viacúčelovej sále Obecného úradu Gregorovce.



Vstup na podujatie voľný. Streamované bude na sociálnych sieťach festivalu.



Koncert pre Martinu a Jána v Gregorovciach získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP v rámci projektu Keeping up the Freedom. Spolufinancovaný bol z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.