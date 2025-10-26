< sekcia Slovensko
Koncert tvoril mosty medzi národmi a náboženstvami
17. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert tvoril mosty medzi národmi a náboženstvami.
Autor OTS
Bratislava 26. októbra (OTS) - Koncert odohrali v Slovenskej filharmónii v Bratislave za účasti veľvyslancov a diplomatov 18 krajín.
XVII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2025 podporili účasťou veľvyslanci a diplomati 18 krajín. Foto: OLES CHERESKO
Charitatívne a nekomerčné podujatie, ktoré umením spája a prehlbuje dialóg a toleranciu medzi národmi a náboženstvami, podporilo v jeho doterajšej histórii už mnoho domácich i zahraničných osobností.
Veľvyslanec jordánskeho kráľovstva Mohammed Hindawi počas príhovoru na XVII. NAPS Medzinárodnom ekumenickom koncerte. Foto: OLES CHERESKO
Ekumenický koncert, ktorý sa tradične koná pod záštitou hierarchov piatich najväčších kresťanských cirkví a židovskej náboženskej obce na Slovensku, sa v tomto roku uskutočnil v nádherných priestoroch Koncertnej siene Slovenskej filharmónie v Bratislave v sobotu 25. októbra 2025. Apoštolský nuncius na Slovensku, arcibiskup Nicola Girasoli, ocenil význam tohto podujatia a prítomným hosťom tlmočil pozdrav od pápeža Leva XIV. Význam harmónie, tolerancie a bratstva podčiarkol aj jordánsky veľvyslanec Mohammed Hindawi, a to svedectvom z nedávnej návštevy jordánskeho kráľa Abdullaha II. v Budapešti.
V úvode slávnostného večera zaznela štátna hymna SR v podaní Zboru Lúčnice za doprovodu orchestra Slovenskí symfonici pod taktovkou dirigenta Adriana Kokoša. Foto: OLES CHERESKO
„Dnes mnohí hovoria o stavaní mostov. Som veľmi vďačný, že Inštitút NAPS ich vytvára už viac ako dvadsať rokov. A vy všetci, ktorí akokoľvek participujete na NAPS Medzinárodnom ekumenickom koncerte, ste piliermi týchto mostov,“ povedal počas koncertu zakladateľ a riaditeľ Inštitútu NAPS a scenárista podujatia, Peter Solej a s poďakovaním za pozdrav od pápeža Leva XIV. podčiarkol, že terajší Svätý Otec je po Benediktovi XVI. a Františkovi už tretím pápežom, ktorý vie o tomto podujatí a v júni vo Vatikáne udelil koncertu a všetkým, ktorí sa na ňom akokoľvek podieľajú, svoje apoštolské požehnanie.
Pápež Lev XIV. pri prezeraní fotoalbumu z doterajších 20 rokov medzinárodných ekumenických aktivít Inštitútu NAPS vo Vatikáne v júni 2025. Foto: OLES CHERESKO
Na medzinárodnom ekumenickom koncerte vystúpili viacerí poprední slovenskí umelci. Medzi nimi spevácky zbor Lúčnica, Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, zbor Cantica Istropolitana, ale aj viacerí operní sólisti: sopranistka Marianna Prievozníková Geleneky, barytonista Roman Krško, tenorista Otokar Klein, či nositeľ jedinečného basového hlasu Jozef Benci. Spevy východných kresťanov ponúkol jordánsky tenorista Ady Naber, ktorý predniesol pravoslávne modlitby v arabskom jazyku. Židovské piesne si vyše 500 hostí vypočulo v podaní Karin Sarkisjan, speváčky arménskeho pôvodu. Úspech publika zožal aj známy slovenský organista Marek Štrbák. Celý ekumenický večer v Redute doprevádzal orchester Slovenskí symfonici pod dirigentskou taktovkou popredného slovenského dirigenta Adriana Kokoša. Vyše 140 umelcov prednieslo spevy vo viacerých jazykoch. Moderátorkou ekumenického koncertu bola Karin Majtánová.
Na 17. ročníku NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu vystúpilo 140 umelcov zo Slovenska, Jordánska a Arménska. Foto: OLES CHERESKO
Osobné posolstvo koncertu zaslal aj Ekumenický patriarcha Bartolomej I. Konštantinopolský, duchovný líder 330 miliónov pravoslávnych kresťanov na celom svete. „Úprimne blahoželáme Inštitútu NAPS k vstupu do tretej dekády vašej ekumenickej služby, ktorá sa vyznačuje vaším neustálym úsilím o podporu porozumenia a spolupráce medzi kresťanskými tradíciami. Vaše odhodlanie presadzovať ducha dialógu a bratstva medzi ľuďmi je chvályhodné a hlboko v súlade s víziou a poslaním Ekumenického patriarchátu,“ uviedla okrem iného vo svojom liste Jeho Svätosť.
Ekumenický patriarcha Bartolomej I. Konštantinopolský pri jednej z audiencií udelenej predstaviteľom Inštitútu NAPS v sídle Ekumenického patriarchátu v Istanbule. Foto: OLES CHERESKO
Na podujatí sa osobne zúčastnil aj minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ a viaceré osobnosti z verejného, diplomatického, spoločenského a akademického prostredia. Záver koncertu patril už tradične požehnaniu hierarchov kresťanských cirkví a modlitbe rabína židovskej náboženskej obce. Dôstojnosť večera zvýraznila prítomnosť Čestnej stráže Ozbrojených síl SR. Partnermi podujatia boli Nadácia SPP, spoločnosť MICROCOMP, Ministerstvo financií SR, nadácia CREDO, štátny podnik Vodohospodárska výstavba a internetový obchod www.nebonazemi.sk. Záznam z koncertu odvysielajú viaceré televízie vo vianočnom období.
Pravoslávne spevy v arabskom jazyku zaspieval počas 17. ročníka koncertu známy jordánsky tenorista Ady Naber. Foto: OLES CHERESKO
Inštitút NAPS založil Peter Solej pred viac ako dvadsiatimi rokmi, vtedy ako najmladší autor odbornej knihy na Slovensku i vo svete. Nezisková organizácia realizuje svoju činnosť v oblasti ekumenizmu, vzdelávania i kultúry. Aktivity občianskeho združenia sa v minulosti uskutočnili vo viacerých slovenských mestách. V roku 2012 sa NAPS stal historicky prvým partnerom medzinárodného centra dialógu Al Liqa´a, ktorý v Bejrúte ustanovil a založil melchitský patriarcha za pomoci sultána Ománu. Všetky doterajšie podujatia inštitútu boli realizované bez vstupných poplatkov, resp. za dobrovoľný príspevok, výťažok z ktorého putoval na charitu. Čestným členom NAPS je aj slovenský exprezident Rudolf Schuster.
Zbor Lúčnice predniesol na koncerte v roku 2025 spevy typické pre obrady evanjelickej cirkvi a. v. spoločne s opernými sólistami Mariannou Prievozníkovou Geleneky a Romanom Krškom. Foto: OLES CHERESKO
Najvýznamnejšou a pravidelnou aktivitou Inštitútu NAPS (www.naps.sk) je práve Medzinárodný ekumenický koncert. Doteraz na ňom vystúpili umelci z jedenástich krajín a podporu mu prejavili viaceré svetové autority. Na piaty ročník podujatia poslal svoj telegram vtedajší pápež Benedikt XVI., v roku 2012 bol koncert konaný v období predsedníctva Cyperskej republiky v Rade EÚ a zúčastnil sa ho aj legát jordánskeho princa. Deviaty ročník bol zase oficiálnym podujatím košického Stretnutia biskupov východných katolíckych cirkví Európy. V minulosti sa podujatie konalo aj pod spoločnou záštitou prezidentov Maďarska a Slovenska. V roku 2017 bol koncert venovaný pamiatke prvého prezidenta SR Michala Kováča, ktorý bol aj čestným členom Inštitútu NAPS. Podujatia sa v októbri 2017 v novej budove SND zúčastnil aj najbližší spolupracovník pápeža Katolíckej cirkvi v oblasti ekumenizmu, kardinál Kurt Koch a svojho osobného legáta naň vymenoval i líder pravoslávnych veriacich na celom svete, Ekumenický patriarcha Bartolomej I. Konštantinopolský. Minuloročný, 16. ročník koncertu, bol podujatím v rámci vtedajšieho maďarského predsedníctva v Rade Európskej únie a záštitu mu udelili podpredsedovia vlád Maďarska a Slovenska, Zsolt Semjén a Tomáš Taraba.
XVII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2025 podporili účasťou veľvyslanci a diplomati 18 krajín. Foto: OLES CHERESKO
Charitatívne a nekomerčné podujatie, ktoré umením spája a prehlbuje dialóg a toleranciu medzi národmi a náboženstvami, podporilo v jeho doterajšej histórii už mnoho domácich i zahraničných osobností.
Veľvyslanec jordánskeho kráľovstva Mohammed Hindawi počas príhovoru na XVII. NAPS Medzinárodnom ekumenickom koncerte. Foto: OLES CHERESKO
Ekumenický koncert, ktorý sa tradične koná pod záštitou hierarchov piatich najväčších kresťanských cirkví a židovskej náboženskej obce na Slovensku, sa v tomto roku uskutočnil v nádherných priestoroch Koncertnej siene Slovenskej filharmónie v Bratislave v sobotu 25. októbra 2025. Apoštolský nuncius na Slovensku, arcibiskup Nicola Girasoli, ocenil význam tohto podujatia a prítomným hosťom tlmočil pozdrav od pápeža Leva XIV. Význam harmónie, tolerancie a bratstva podčiarkol aj jordánsky veľvyslanec Mohammed Hindawi, a to svedectvom z nedávnej návštevy jordánskeho kráľa Abdullaha II. v Budapešti.
V úvode slávnostného večera zaznela štátna hymna SR v podaní Zboru Lúčnice za doprovodu orchestra Slovenskí symfonici pod taktovkou dirigenta Adriana Kokoša. Foto: OLES CHERESKO
„Dnes mnohí hovoria o stavaní mostov. Som veľmi vďačný, že Inštitút NAPS ich vytvára už viac ako dvadsať rokov. A vy všetci, ktorí akokoľvek participujete na NAPS Medzinárodnom ekumenickom koncerte, ste piliermi týchto mostov,“ povedal počas koncertu zakladateľ a riaditeľ Inštitútu NAPS a scenárista podujatia, Peter Solej a s poďakovaním za pozdrav od pápeža Leva XIV. podčiarkol, že terajší Svätý Otec je po Benediktovi XVI. a Františkovi už tretím pápežom, ktorý vie o tomto podujatí a v júni vo Vatikáne udelil koncertu a všetkým, ktorí sa na ňom akokoľvek podieľajú, svoje apoštolské požehnanie.
Pápež Lev XIV. pri prezeraní fotoalbumu z doterajších 20 rokov medzinárodných ekumenických aktivít Inštitútu NAPS vo Vatikáne v júni 2025. Foto: OLES CHERESKO
Na medzinárodnom ekumenickom koncerte vystúpili viacerí poprední slovenskí umelci. Medzi nimi spevácky zbor Lúčnica, Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, zbor Cantica Istropolitana, ale aj viacerí operní sólisti: sopranistka Marianna Prievozníková Geleneky, barytonista Roman Krško, tenorista Otokar Klein, či nositeľ jedinečného basového hlasu Jozef Benci. Spevy východných kresťanov ponúkol jordánsky tenorista Ady Naber, ktorý predniesol pravoslávne modlitby v arabskom jazyku. Židovské piesne si vyše 500 hostí vypočulo v podaní Karin Sarkisjan, speváčky arménskeho pôvodu. Úspech publika zožal aj známy slovenský organista Marek Štrbák. Celý ekumenický večer v Redute doprevádzal orchester Slovenskí symfonici pod dirigentskou taktovkou popredného slovenského dirigenta Adriana Kokoša. Vyše 140 umelcov prednieslo spevy vo viacerých jazykoch. Moderátorkou ekumenického koncertu bola Karin Majtánová.
Na 17. ročníku NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu vystúpilo 140 umelcov zo Slovenska, Jordánska a Arménska. Foto: OLES CHERESKO
Osobné posolstvo koncertu zaslal aj Ekumenický patriarcha Bartolomej I. Konštantinopolský, duchovný líder 330 miliónov pravoslávnych kresťanov na celom svete. „Úprimne blahoželáme Inštitútu NAPS k vstupu do tretej dekády vašej ekumenickej služby, ktorá sa vyznačuje vaším neustálym úsilím o podporu porozumenia a spolupráce medzi kresťanskými tradíciami. Vaše odhodlanie presadzovať ducha dialógu a bratstva medzi ľuďmi je chvályhodné a hlboko v súlade s víziou a poslaním Ekumenického patriarchátu,“ uviedla okrem iného vo svojom liste Jeho Svätosť.
Ekumenický patriarcha Bartolomej I. Konštantinopolský pri jednej z audiencií udelenej predstaviteľom Inštitútu NAPS v sídle Ekumenického patriarchátu v Istanbule. Foto: OLES CHERESKO
Na podujatí sa osobne zúčastnil aj minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ a viaceré osobnosti z verejného, diplomatického, spoločenského a akademického prostredia. Záver koncertu patril už tradične požehnaniu hierarchov kresťanských cirkví a modlitbe rabína židovskej náboženskej obce. Dôstojnosť večera zvýraznila prítomnosť Čestnej stráže Ozbrojených síl SR. Partnermi podujatia boli Nadácia SPP, spoločnosť MICROCOMP, Ministerstvo financií SR, nadácia CREDO, štátny podnik Vodohospodárska výstavba a internetový obchod www.nebonazemi.sk. Záznam z koncertu odvysielajú viaceré televízie vo vianočnom období.
Pravoslávne spevy v arabskom jazyku zaspieval počas 17. ročníka koncertu známy jordánsky tenorista Ady Naber. Foto: OLES CHERESKO
Inštitút NAPS založil Peter Solej pred viac ako dvadsiatimi rokmi, vtedy ako najmladší autor odbornej knihy na Slovensku i vo svete. Nezisková organizácia realizuje svoju činnosť v oblasti ekumenizmu, vzdelávania i kultúry. Aktivity občianskeho združenia sa v minulosti uskutočnili vo viacerých slovenských mestách. V roku 2012 sa NAPS stal historicky prvým partnerom medzinárodného centra dialógu Al Liqa´a, ktorý v Bejrúte ustanovil a založil melchitský patriarcha za pomoci sultána Ománu. Všetky doterajšie podujatia inštitútu boli realizované bez vstupných poplatkov, resp. za dobrovoľný príspevok, výťažok z ktorého putoval na charitu. Čestným členom NAPS je aj slovenský exprezident Rudolf Schuster.
Zbor Lúčnice predniesol na koncerte v roku 2025 spevy typické pre obrady evanjelickej cirkvi a. v. spoločne s opernými sólistami Mariannou Prievozníkovou Geleneky a Romanom Krškom. Foto: OLES CHERESKO
Najvýznamnejšou a pravidelnou aktivitou Inštitútu NAPS (www.naps.sk) je práve Medzinárodný ekumenický koncert. Doteraz na ňom vystúpili umelci z jedenástich krajín a podporu mu prejavili viaceré svetové autority. Na piaty ročník podujatia poslal svoj telegram vtedajší pápež Benedikt XVI., v roku 2012 bol koncert konaný v období predsedníctva Cyperskej republiky v Rade EÚ a zúčastnil sa ho aj legát jordánskeho princa. Deviaty ročník bol zase oficiálnym podujatím košického Stretnutia biskupov východných katolíckych cirkví Európy. V minulosti sa podujatie konalo aj pod spoločnou záštitou prezidentov Maďarska a Slovenska. V roku 2017 bol koncert venovaný pamiatke prvého prezidenta SR Michala Kováča, ktorý bol aj čestným členom Inštitútu NAPS. Podujatia sa v októbri 2017 v novej budove SND zúčastnil aj najbližší spolupracovník pápeža Katolíckej cirkvi v oblasti ekumenizmu, kardinál Kurt Koch a svojho osobného legáta naň vymenoval i líder pravoslávnych veriacich na celom svete, Ekumenický patriarcha Bartolomej I. Konštantinopolský. Minuloročný, 16. ročník koncertu, bol podujatím v rámci vtedajšieho maďarského predsedníctva v Rade Európskej únie a záštitu mu udelili podpredsedovia vlád Maďarska a Slovenska, Zsolt Semjén a Tomáš Taraba.