Koncesionár R1 Via Pribina začína s údržbovými prácami

Bratislava 3. apríla (OTS) - Údržbové práce zamerané na výmenu obrusnej vrstvy a vodorovného dopravného značenia budú prebiehať v úseku od km 164,000 — po km 169,417 postupne v oboch smeroch. Súčasne sa budú realizovať práce aj na križovatke Cementárenska a následne prebehne výmena obrusnej vrstvy na križovatke Kostiviarska.Práce budú prebiehať v termíne odZároveň, v tento deň začnú aj čiastočné rýchlostnej cesty R1 Via Pribina v úseku od km 84,053 – 81,000 od 03.04.2024 do 13.04.2024, smer Trnava.Po ukončení prác v smere na Trnavu koncesionár pristúpi k realizácii výmeny obrusnej vrstvy a vodorovného dopravného značenia v smere na Banskú Bystricu od 13.04.2024 po jednotlivých úsekoch:km 41,950 – 45,250 do 24.04.2024, km 45,250 – 47,950, km 47,950 – 50,640, km 50,640 – 53,750 od 14.05.2024 do 25.05.2024, km 53,750 – 56,710, km 56,710 – 60,000, km 60,000 – 63,200, km 63,200 – 66,425, km 66,425 – 69,320, km 69,320 – 72,739, km 72,739 – 76,000, km 76,000 – 79,050 do 28.08.2024.Všetky uzávierky budú prebiehať s dôrazom na dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení.Širokú motoristickú verejnosť preto prosíme o ohľaduplnosť, rešpektovanie dopravných značení a zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom s ohľadom na pracovníkov realizujúcich stavebné úpravy.