Koncom roka 2024 by mohlo byť v Ozbrojených silách SR 20.703 vojakov

Bratislava 9. novembra (TASR) - Koncom roka 2024 by mohlo v Ozbrojených silách (OS) SR pôsobiť 20.703 vojakov a 4500 zamestnancov. Vyplýva to z návrhu početných stavov z dielne Ministerstva obrany SR, ktorý v stredu schválila vláda.



Oproti celkovým početným stavom, ktoré schválila vláda v roku 2021, sa majú počty ľudí v ozbrojených silách zvýšiť o 821 profesionálnych vojakov a 20 zamestnancov. Rezort obrany potrebu zvýšenia zdôvodňuje budovaním ťažkej mechanizovanej brigády a ostatných cieľov spôsobilostí NATO 2021, ako aj spôsobilostí pre kybernetické operácie. Poukazuje aj na organizačné zmeny v rámci modernizačných projektov s dôrazom na zavedenie nových stíhacích lietadiel F-16, tankovej platformy Leopard 2A4, pásových a kolesových obrnených bojových vozidiel pechoty. Rovnako sa buduje aj štruktúra zdravotníckej jednotky.



Zvýšiť by sa mali aj počty vojakov vyčlenených na plnenie úloh ministerstva, Vojenskej polície, akadémie ozbrojených síl a ďalších organizácií ministerstva o 309 ľudí. Personálne by sa mal posilniť napríklad vojenský zdravotnícky personál vojenskej nemocnice v Ružomberku, ďalším dôvodom nárastu je stabilizácia a rozvoj pedagogického personálu a prípravy profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe či potreba zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia mladých športovcov vo Vojenskom športovom centre Dukla Banská Bystrica v druhoch športov, ktoré sú zaradené do programu najbližších olympijských hier s potenciálom úspešného reprezentovania SR.



Materiál stanovuje aj tabuľkové počty zbraní, zbraňových systémov a bojovej techniky. Oproti návrhu schválenému v roku 2021 sa zvyšuje počet bojových tankov o 15 kusov zavedením tankov Leopard 2A4. O 225 kusov viac má byť obrnených bojových vozidiel pechoty vzhľadom na zavedenie vozidiel Patria. O 14 kusov sa zvýši počet bojových a cvičných lietadiel v súlade s plánom dodania stíhacích lietadiel F-16. Narastie aj počet vrtuľníkov, majú byť dodané dva black hawky. Do počtov sa majú zahrnúť zásoby na zabezpečenie bojovej činnosti.



V Trebišove by mal vzniknúť 25. motorizovaný prápor. Do Jamníka by sa mal presunúť 52. výsadkový prápor.