Koncoročné vysvedčenia dostane viac ako 730.000 žiakov

Bratislava 28. júna (TASR) - Koncoročné vysvedčenie dostane v piatok 489.187 žiakov základných škôl a 212.272 žiakov stredných škôl. Rovnako aj 25.235 žiakov špeciálnych základných škôl a 5884 žiakov špeciálnych stredných škôl. Od soboty (29. 6.) sa pre školákov začínajú letné prázdniny. TASR o tom informovali z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



Po prvýkrát si domov odnesie vysvedčenie aj 64.124 prváčikov. Práve toto obdobie môže podľa rezortu školstva priniesť deťom množstvo emócií - radosť z nadchádzajúceho leta, ale aj stres zo záverečných skúšok a hodnotení. "Deti potrebujú cítiť, že majú podporu svojich rodičov, a že je v poriadku, ak sa im niečo nepodarí na prvý pokus. Je dôležité, aby vedeli, že ich hodnota nespočíva iba v známkach a školských úspechoch," uviedlo ministerstvo.



Od soboty sa pre školákov začínajú letné prázdniny, ktoré potrvajú do 1. septembra. Vyučovanie v školskom roku 2024/2025 sa začne v pondelok 2. septembra tohto roka. Oddych čaká aj takmer 40.000 učiteľov základných škôl a viac ako 19.000 pedagógov stredných škôl.



Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) vyjadril všetkým učiteľom a žiakom vďaku a obdiv za ich úsilie a odhodlanie. "Tento rok priniesol mnoho výziev, no vďaka vašej vytrvalosti a spolupráci sme ich úspešne prekonali. Žiaci, vaša snaha a túžba po poznaní nás všetkých napĺňa nádejou do budúcnosti. Učitelia, vaša obetavosť a oddanosť sú neoceniteľné a tvoria pevný základ nášho vzdelávacieho systému," skonštatoval.