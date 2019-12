Koncoročných chronológií TASR bude viac a budú pestrejšie

Zoznam:



Výberová chronológia pozitívnych správ z regiónov SR



Výberová chronológia najväčších katastrof a nehôd



Výberový prehľad významných súdnych káuz v SR



Výberový prehľad najdôležitejších udalostí vo svete súvisiacich so SR



Výberový prehľad o najvýznamnejších rozhodnutiach ústavného súdu



Chronológia úmrtí významných osobností SR v 2019



Výberový prehľad najvýznamnejších výročí v SR 2019



Prehľad slovenských rekordov 2019



Výberový prehľad najdôležitejších udalostí 2019 vo svete



Výberový prehľad najvýznamnejších konfliktov vo svete



Výberový prehľad najtragickejších teroristických činov vo svete



Výberová chronológia úmrtí svetových osobností



Výberový prehľad udalostí súvisiacich s prebiehajúcim brexitom



Výberová chronológia volieb v európskych krajinách 2019



Výberová chronológia najvýznamnejších udalostí v oblasti financií



Výberová chronológia najdôležitejších udalostí v oblasti energetiky



Výberová chronológia významných udalostí v oblasti dopravy a automobilového priemyslu



Výberová chronológia medzníkov v oblastí obchodného protekcionizmu



Výberový prehľad úspechov slovenského športu 2019



Prehľad o stave slovenských miesteniek na OH v Tokiu



Prelomové udalosti 2019 na najvýznamnejších športových úrovniach



Výberová chronológia dopingových káuz 2019



Výberová chronológia športových kuriozít, zábavných udalostí a výrokov



Výberový prehľad udalostí spojených s klimatickou zmenou vo svete a v SR



Výberový prehľad najvýznamnejších resp. zaujímavých ekologických počinov na Slovensku – dobré správy



Výberový prehľad najvýznamnejších negatívnych ekologických udalostí a katastrof vo svete i na Slovensku



Výberový chronologický prehľad astronomických udalostí 2019



Bratislava 16. decembra (TASR) – Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) pripraví pre odberateľov koncoročné chronológie po novom. Chronológií bude viac a budú tematicky pestrejšie.povedal generálny riaditeľ Vladimír Puchala.Okrem dokumentačnej redakcie sa na koncoročných chronológiách podieľali i ďalšie redakcie.doplnil šéfredaktor Marián Kolár.Domáca redakcia TASR ponúkne napríklad výber pozitívnych správ roku 2019 zo slovenských regiónov či prehľad o najvýznamnejších súdnych kauzách. Športová redakcia pripraví aktuálny prehľad o olympijských miestenkách slovenských športovcov na OH v Tokiu, ale vyberie aj tie najkurióznejšie zaznamenané momenty zo sveta športu.priblížil vedúci Redakcie dokumentačných databáz Márius Kopcsay.Zahraničná redakcia TASR pripraví do servisu výber zo slovacík, teda správ, ktoré sa udiali vo svete a sú spojené so Slovákmi.dodala vedúca redakcie Monika Himpánová.Zo sveta ekonomiky TASR ponúkne prehľadové materiály o najdôležitejších udalostiach v energetike, financiách, doprave či výber zo správ týkajúcich sa obchodného protekcionizmu.