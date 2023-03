Kondratiuková: Treba sa usilovať, aby vojna na Ukrajine bola posledná

Bratislava 29. marca (TASR) - Slobodné národy musia vynaložiť všetko úsilie na to, aby bola vojna na Ukrajine poslednou. Nejde o vojnu o územie, ale o hodnoty, a treba ju ukončiť rýchlo, bez predlžovania alebo zmrazovania konfliktu. V pléne Národnej rady (NR) SR to počas stredajšieho vystúpenia vyhlásila podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny Olena Kondratiuková. Vyzvala prehodnotiť systém medzinárodnej bezpečnosti a jej zásady. Slovensku poďakovala za prijatie Ukrajincov, humanitárnu pomoc, ako aj vojenskú pomoc vrátane poskytnutia stíhačiek.



"Slobodné národy musia vynaložiť všetko úsilie na to, aby táto vojna bola posledná a aby mier po víťazstve síl dobra bol dlhodobý a trvalý. Musíme vytvoriť mnohonárodné ozbrojené sily, ktoré budú pripravené brániť ktorúkoľvek krajinu pred útokmi na slobodu, nezávislosť, šťastie a práva jej občanov," vyhlásila Kondratiuková.



Cieľom vojny je podľa nej zničiť demokraciu založenú na volebnom práve, slobode slova, podnikania a zodpovednosti občanov. "Nemôžeme odkladať víťazstvo nad zlom na zajtra," zdôraznila. Svet musí podľa nej venovať všetky potrebné prostriedky na pomoc, a to najmä zbrane a technológie.



Kondratiuková v prejave opakovane vyzvala svet, aby vojnu vnímali ako poslednú. Útok na Ukrajinu treba podľa nej zastaviť a uznať, že dôvodom agresie Ruska voči Ukrajine je beztrestnosť a presvedčenie, že za peniaze získané z ropy a plynu si Rusko kúpi právo zabíjať a prepisovať dejiny. Zároveň dodala, že treba vyvodiť závery zo všetkých chýb a kompromisov medzinárodného bezpečnostného systému, ktorý nedokázal zabrániť toku Sovietskeho zväzu na Československo v roku 1968. Slovensko má v tomto podľa nej podobnú skúsenosť ako Ukrajina, keď tiež žilo pod vplyvom impéria a občania takisto videli v uliciach ruské tanky a bojovali za nezávislosť.



Kondratiuková pripomenula, že Ukrajina navrhla vlastný mierový vzorec. Poďakovala sa Slovensku za jeho podporu, za uznanie Ruska ako teroristického štátu, ako aj za podporu vstupu Ukrajiny do EÚ a NATO. Tvrdí, že Ukrajina je na tento vstup pripravená.



Slovenskému parlamentu sa poďakovala aj za prijatú deklaráciu, ktorou NR SR reagovala na protiprávne deportácie žien a detí do Ruska a odsúdila zločiny páchané na ukrajinských ženách a deťoch. Vyzvala politikov, aby spojili sily za oslobodenie detí. Dodala, že ambasádorkou návratu ukrajinských detí sa stala predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Pozýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú aj všetkých poslancov NR SR, aby sa pripojili k tejto iniciatíve.