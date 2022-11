Konferencia biskupov Slovenska: Oroscha nám neprináleží komentovať

Bratislava 5. novembra (TASR) - Každý biskup vo svojej diecéze je kompetentný za svoje konanie i vyhlásenia a zodpovedá za svoje názory. V reakcii na medializovaný obsah obežníka trnavského arcibiskupa Jána Oroscha to pre TASR uviedla Konferencia biskupov Slovenska (KBS).



Bližšie komentovať obsah dokumentu nechce. Odvoláva sa pritom na to, že ide o dokument pre vnútornú potrebu Trnavskej arcidiecézy a slovo arcibiskupa sa viaže na tento dokument. "Neprináleží nám to komentovať," tlmočil stanovisko KBS Radovan Pavlík z tlačového oddelenia.



Podľa zistení Denníka N sa v obežníku, ktorý dostávajú kňazi v trnavskej arcidiecéze objavilo v príhovore arcibiskupa Jána Oroscha spochybnenie nevinnosti obetí útoku na Zámockej ulici. Orosch síce tvrdí že ich vražda ho zasiahla a vrah bol podľa neho plný nenávisti, no priznáva, že mu prekáža spojenie "nevinné obete". Prostredníctvom otázok s obeťami strelca nepriamo spája možnú drogovú závislosť či nemravné konanie.



Voči Oroschovým slovám sa na sociálnej sieti ohradila polícia. "V liste sa nachádzajú časti, ktoré hrubo manipulujú s teroristickým útokom na Zámockej ulici, stigmatizujú dve nevinné obete a popierajú samotnú kresťanskú vieru, ktorej je arcibiskup oficiálnym predstaviteľom," konštatuje polícia. Poukazuje tiež na to, že arcibiskup pri spochybňovaní obetí používa opytovacie vety. "To je štandardná kreatívna technika manipulátorov, ktorí takto svoje skutočné myšlienky schovávajú za otázniky," upozornili policajti.



Zdôraznili, že podobné vyhlásenia živia nenávisť v spoločnosti a podnecujú stúpajúcu agresiu, ktorej prejavy možno vidieť i na ostatných prípadoch zo slovenských škôl. "Autorita, akou by mal byť arcibiskup pre veriacich, namiesto spájania a upokojovania rozdeľuje spoločnosť na základe manipulatívnych otázok založených na klamstve," hodnotí polícia Oroschovo konanie.