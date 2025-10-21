< sekcia Slovensko
Konferencia biskupov Slovenska rešpektuje rozhodnutie parlamentu
Plénum národnej rady v utorok schválilo niekoľko legislatívnych návrhov týkajúcich sa školstva.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rešpektuje rozhodnutie poslancov Národnej rady (NR) SR, ktorí na utorkovom hlasovaní schválili školské zákony. Rozhodujúca podľa nej bude prax a spôsob implementácie. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa KBS Katarína Jančšinová. Kresťanská únia (KÚ) vyzvala prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby zákony nepodpísal. Reforma podľa poslanca NR SR Richarda Vašečku (nezaradený) zhoršuje financovanie materských a základných škôl. TASR o tom informoval Adam Rehák z KÚ.
„Mnohé obce, cirkevné aj súkromné školy môžu prísť o značnú časť prostriedkov, čo ohrozí ich bežné fungovanie. Zavedenie prísnych školských obvodov zároveň berie rodičom slobodu výberu školy a deťom z menších regiónov sťažuje prístup k vzdelaniu a v neposlednom rade nám táto reforma chce nanútiť povinnú školskú dochádzku pre deti od troch rokov,“ myslí si Vašečka.
Predseda KÚ Milan Krajniak vládu kritizoval za celkový prístup k rodinám i za to, že minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) „iba prehodil horúci zemiak na budúcu vládu, pretože negatívne dôsledky jeho ‚reformy‘ sa začnú prejavovať najmä v roku 2028“. KÚ upozornila, že so zmenou legislatívy nesúhlasí ani odborná verejnosť, riaditelia, učitelia či rodičia.
„KBS bude v komunikácii s cirkevnými školskými úradmi sledovať, ako sa podarí napĺňať požiadavky cirkevných škôl a zároveň zachovať otvorenosť a ústretovosť voči všetkým rodičom a deťom,“ uviedla hovorkyňa Jančšinová. Pre konferenciu je podľa nej podstatné, že zostane zachovaný princíp prijímania žiakov cirkevných škôl.
Plénum národnej rady v utorok schválilo niekoľko legislatívnych návrhov týkajúcich sa školstva. Zmenia sa napríklad školské obvody či rozšíri okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Zároveň bude od septembra 2027 predprimárne vzdelávanie pre všetky štvorročné deti povinné.
„Mnohé obce, cirkevné aj súkromné školy môžu prísť o značnú časť prostriedkov, čo ohrozí ich bežné fungovanie. Zavedenie prísnych školských obvodov zároveň berie rodičom slobodu výberu školy a deťom z menších regiónov sťažuje prístup k vzdelaniu a v neposlednom rade nám táto reforma chce nanútiť povinnú školskú dochádzku pre deti od troch rokov,“ myslí si Vašečka.
Predseda KÚ Milan Krajniak vládu kritizoval za celkový prístup k rodinám i za to, že minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) „iba prehodil horúci zemiak na budúcu vládu, pretože negatívne dôsledky jeho ‚reformy‘ sa začnú prejavovať najmä v roku 2028“. KÚ upozornila, že so zmenou legislatívy nesúhlasí ani odborná verejnosť, riaditelia, učitelia či rodičia.
„KBS bude v komunikácii s cirkevnými školskými úradmi sledovať, ako sa podarí napĺňať požiadavky cirkevných škôl a zároveň zachovať otvorenosť a ústretovosť voči všetkým rodičom a deťom,“ uviedla hovorkyňa Jančšinová. Pre konferenciu je podľa nej podstatné, že zostane zachovaný princíp prijímania žiakov cirkevných škôl.
Plénum národnej rady v utorok schválilo niekoľko legislatívnych návrhov týkajúcich sa školstva. Zmenia sa napríklad školské obvody či rozšíri okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Zároveň bude od septembra 2027 predprimárne vzdelávanie pre všetky štvorročné deti povinné.