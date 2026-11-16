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Konferencia biskupov SR pre ochranu maloletých spustila novú stránku
Návštevníci na stránke nájdu aj kontakty pre nahlasovanie podnetu sexuálneho zneužívania pre každú diecézu, eparchiu a ordinariát ozbrojených síl.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Komisia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre ochranu maloletých v cirkvi spustila novú webovú stránku www.ranenymnablizku.sk. Tá nahrádza doterajšiu webovú stránku venovanú ochrane maloletých v cirkvi nahlaseniezneuzivania.kbs.sk. Cieľom novej stránky je ponúknuť prehľadné, zrozumiteľné a dostupné informácie o možnostiach nahlásenia podnetu sexuálneho zneužívania v cirkevnom prostredí, o postupoch pri riešení oznámení a možnostiach získania odbornej pomoci. Informuje o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska na svojom webe.
V rámci stránky v sekcii kontakty je k dispozícii aj koordinátor pre nahlasovanie. Zabezpečuje koordináciu celého procesu nahlasovania a sprevádza obeť systémom tak, aby poznala jednotlivé kroky. Prepája ju s orgánmi činnými v trestnom konaní, právnym zastúpením a ďalšími odbornými službami.
Koordinátorka pre psychologickú podporu zabezpečuje koordináciu psychologickej podpory obete počas nahlasovania aj v ďalšom priebehu procesu. Poskytuje emočnú stabilizáciu v náročných situáciách a sprevádza obeť pri jednotlivých úkonoch. Prepája ju s nadväzujúcou psychologickou, psychoterapeutickou alebo inou odbornou starostlivosťou.
Návštevníci na stránke nájdu aj kontakty pre nahlasovanie podnetu sexuálneho zneužívania pre každú diecézu, eparchiu a ordinariát ozbrojených síl. Súčasťou stránky sú aj informácie o prevencii a vzdelávacích aktivitách.
V rámci stránky v sekcii kontakty je k dispozícii aj koordinátor pre nahlasovanie. Zabezpečuje koordináciu celého procesu nahlasovania a sprevádza obeť systémom tak, aby poznala jednotlivé kroky. Prepája ju s orgánmi činnými v trestnom konaní, právnym zastúpením a ďalšími odbornými službami.
Koordinátorka pre psychologickú podporu zabezpečuje koordináciu psychologickej podpory obete počas nahlasovania aj v ďalšom priebehu procesu. Poskytuje emočnú stabilizáciu v náročných situáciách a sprevádza obeť pri jednotlivých úkonoch. Prepája ju s nadväzujúcou psychologickou, psychoterapeutickou alebo inou odbornou starostlivosťou.
Návštevníci na stránke nájdu aj kontakty pre nahlasovanie podnetu sexuálneho zneužívania pre každú diecézu, eparchiu a ordinariát ozbrojených síl. Súčasťou stránky sú aj informácie o prevencii a vzdelávacích aktivitách.