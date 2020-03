Konferencia Future of Health 2020 prinesie trendy v zdravotníctve

Bratislava 2. marca (TASR) – Druhý ročník Future of Health (FOH) prinesie na Slovensko informácie o trendoch v technológiách, diagnostických postupoch a liečbe. Predstaví ich viac ako 400 delegátov z 50 krajín sveta. Samit sa zaraďuje medzi top 12 celosvetových konferencií zameraných na zdravotníctvo. O podujatí v pondelok na tlačovej konferencii informovali organizátori podujatia.



"Cieľom podujatia je pritiahnuť na Slovensko know-how, ukázať inovácie, ktoré fungujú vo svete, a zároveň priniesť svetových odborníkov, ktorí predstavia svoj výskum odbornej i laickej verejnosti," uviedla organizátorka konferencie FOH 2020 Stanislava Tašká. Ako doplnila, zámerom je aj pomôcť vzniknúť úspešným podnikateľským projektom.



FOH 2020 napríklad priblíži aplikácie, ktoré zjednodušujú život pacientov a vo viacerých krajinách majú etablované miesto v systéme zdravotnej starostlivosti. Tašká ako príklad uviedla Nemecko, ktoré ako prvé zaviedlo pre lekárov možnosť predpisovať špecializované mobilné aplikácie, hradené zdravotnými poisťovňami. Cieľom takéhoto opatrenia je, aby lekár nepredpisoval len lieky či zdravotnícke pomôcky, ale aby sa zameriaval aj na nástroje prevencie.



Molekulárny genetik Tomáš Szemes zasa uviedol, že vďaka novým technológiám sa môžu zameriavať na tzv. personalizovanú medicínu, ktorá sa zakladá na komplexnom obraze génov konkrétneho človeka. "Tento koncept má obrovský potenciál v prevencii závažných ochorení zisťovaním genetických rizikových faktorov a individuálnou úpravou klinického manažmentu či novými možnosťami monitoringu v reálnom čase," komentoval.



Poukázal na to, že na Slovensku sa veľmi často vyskytujú onkologické ochorenia, predovšetkým rakovina hrubého čreva a konečníka. Podľa jeho slov vedci uvažujú o tom, že v mnohých prípadoch sa vyskytujú genetické predispozície na toto ochorenie. Vysvetlil preto, že prostredníctvom genetickej analýzy možno vykonávať prevenciu, a to neinvazívnou formou.



Správca investičného fondu na podporu malých firiem Michal Nešpor zasa poukázal na to, že malé firmy či startupy často bojujú s nedostatkom finančného kapitálu. Slovensko má podľa jeho slov v oblasti výskumu a inovácií v zdravotníctve silný potenciál, výsledky a odborníkov so skúsenosťami zo zahraničia. Práve konferencia FOH dáva priestor na ich prezentáciu pred medzinárodným publikom, čím zvyšuje ich šancu na úspech.



Na podujatie FOH pozval aj zástupca misie Britského veľvyslanectva Andrew Wells. Naznačil, že na FOH budú hovoriť napríklad aj o dlhodobom pláne systému národného zdravotníctva v Spojenom kráľovstve a tiež o technologickom vybavení a podpore digitálnej transformácie zdravotníckeho systému.



Trojdňová konferencia, ktorá sa uskutoční v dňoch od 27. do 29. apríla v Bratislave, bude informovať o pokrokoch a výzvach, ktorým budú čeliť jednotlivé oblasti zdravotníctva v nasledujúcej dekáde. Rovnako umožní networking špičkových odborníkov a predstaví prelomové startupy.