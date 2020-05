Konferencia o budúcnosti EÚ sa začne v druhej polovici roka

Brusel 1. mája (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá podľa pôvodných plánov Európskej komisie mala odštartovať 9. mája - v Deň Európy - v Dubrovníku pod taktovkou chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ, nebola pre pandémiu nového koronavírusu zrušená, ale sa začne neskôr, zrejme až v druhom polroku 2020 počas nemeckého predsedníctva.



Na štvrtkovej videokonferencii s novinármi to uviedli vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík a europoslanec Ivan Štefanec (KDH).



Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá má trvať celé dva roky, má za cieľ osloviť európskych občanov, spoznať ich názory na smerovanie EÚ a pretaviť ich do tvorby budúcich politík Európskej únie.



"Všetko sa teraz posúva. Pod tlakom tejto krízy v Rade EÚ táto téma vôbec nie je na stole. Potrebujeme túto krízu spoločne prekonať a momentálne výzvy sú iné ako konferencia o budúcnosti Európy. Rátam s tým, že keď sa situácia upokojí a bude možné organizovať mítingy, tak sa k tejto téme vrátime. Zrejme na jeseň. To, čo sa malo teraz udiať v Chorvátsku, sa v októbri alebo v novembri začne v Nemecku," zhodnotil situáciu Javorčík.



Slovenský veľvyslanec pri EÚ zároveň upozornil, že kvôli koronakríze došlo aj k odkladu summitu EÚ-Čína, ktorý mal byť koncom marca v Pekingu. Podľa nového dátumu by k vrcholnému stretnutiu lídrov EÚ a Číny malo dôjsť v septembri v nemeckom Lipsku.



Europoslanec Štefanec, ktorý je vedúcim slovenskej delegácie Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente (EP), tiež skonštatoval, že zákonodarný zbor EÚ teraz rieši akútnejšie problémy, než je príprava a jeho vklad do konferencie o budúcnosti Európy.



"Všetci sme zahltení riešením krátkodobých výziev, ktoré riešime najmä on-line," zdôraznil Štefanec. Upozornil však, že aj napriek tomu, že termíny stretnutí s občanmi o budúcnosti Európy sú posunuté, v europarlamente fungujú pracovné skupiny na túto tému; aspoň vo frakcii EPP, kde dochádza k potrebnej výmene názorov.



"Verím, že keď to najhoršie pominie, v tej druhej polovici roka, budeme hovoriť nielen krátkodobo, ale aj dlhodobo o budúcnosti Európy," dodal poslanec.



Podľa jeho slov si občania EÚ potrebujú vyjasniť veci, ako bude ich kontinent vyzerať v budúcnosti, a odkázal, že Európania by mali vyjsť zo súčasnej zdravotnej krízy poučení o nové myšlienky, v čom musia svoju spoluprácu ešte viac prehĺbiť.



"Z môjho pohľadu to chce viac integrácie, predovšetkým pre dokončenie menovej únie a spoločného trhu, že budeme mať nielen spoločnú bezpečnostnú politiku, ale aj spoločný krízový režim a väčšiu koordináciu v zdravotníctve, aby sme boli lepšie pripravení na krízové situácie, aké zažívame dnes," vysvetlil Štefanec.