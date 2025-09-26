< sekcia Slovensko
Konferencia biskupov Slovenska reaguje na schválenie novely ústavy
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Slovensko vyslalo signál, že si želá posilňovať spoločnosť, ktorá je založená na hodnotách pravdy, slobody, spravodlivosti i dôstojnosti ľudského života. Vyhlásil to predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Bernard Bober k prijatiu novely Ústavy SR. TASR o tom informovala tlačová kancelária KBS.
„V mene biskupov Slovenska vyjadrujem poďakovanie všetkým poslancom Národnej rady SR, ktorí svojím hlasovaním podporili prijatie ústavných zmien. Zároveň ďakujem každému, kto prispel k tomuto dôležitému kroku,“ uviedol v reakcii na hlasovanie predseda KBS.
Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia sa tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.
