Konferenčná súťaž Junior Internet 2021 pozná svojich víťazov

Bratislava 25. apríla (TASR) – Konferenčná súťaž Junior Internet 2021, ktorá sa zameriava na objavovanie talentov v oblasti informačných technológií, pozná svojich víťazov. Výsledky v poradí 16. ročníka vyhlásili v sobotu (24. 4.) v deviatich kategóriách vrátane kategórie absolútneho víťaza. Odovzdali aj ceny dekana Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.



"Vybrať víťazné práce bolo ako každý rok náročné. Viedli sme konštruktívne a dlhé diskusie. Tento rok nás veľmi milo prekvapili viaceré projekty z kategórií pre základné a aj pre stredné školy," zhodnotil predseda hodnotiacej komisie Ľuboš Demovič. Teší ho, že vznikajú aj tímové projekty, ktorých autori sa zoznámili práve na súťaži.



Mladí ambiciózni tvorcovia webu, grafiky, dizajnu, programátori mobilných aplikácií, blogeri či textári dostali aj tento rok príležitosť zmerať si svoj um s rovesníkmi, žiakmi základných a stredných škôl z celého Slovenska. Ide aj o akýsi pomyselný odrazový mostík do on-line sveta. Svoje projekty prezentovali súťažiaci pre platné opatrenia z domu.



Cenu absolútny víťaz získal projekt www.dentify.sk. Cieľom webovej aplikácie bolo dovoliť zubným lekárom, ich asistentom, ale aj veľkým zubným klinikám vrátiť prioritu späť k pacientovi. "Milión papierov, hrubá kartotéka, neprehľadný diár. Neúnosné množstvo faktúr a žiaden vizuálny zubný kríž, kde by sme ukázali pacientovi, za čo vlastne zaplatil," priblížili autori projektu Patrik Mosorják, Matúš Rastislav Kuzma a Jakub Bednár.



Do súťaže sa prihlásilo 330 žiakov s 261 projektmi. DO finále vybrala hodnotiaca komisia 75 žiakov (60 chlapcov a 15 dievčat). Tí jednotlivo alebo v tímoch prezentovali 61 projektov.



Konferenciu organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Je to záujmové občianske združenie fungujúce 30 rokov. Združuje 4500 aktívnych členov v 56 kluboch po celom Slovensku. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o Zemi a v rôznych iných vedných disciplínach. Od apríla 2018 je AMAVET Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov (CVV). Cieľom projektu je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií na lepšie uplatnenie sa na trhu práce.