Kongres SaS odmietol návrh, aby bol Sulík na ďalšej kandidátke volieb

Na archívnej snímke predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR Jaroslav Novák

V republikovej rade SaS skončili Jana Bittó Cigániková a Martin Barto, novými členmi sa stali Ľudovít Paulis, Peter Čech a Miroslava Bátovská.

Bratislava 7. marca (TASR) -Delegáti kongresu opozičnej SaS odmietli návrh, aby bol bývalý šéf strany Richard Sulík na kandidátnej listine SaS do nasledujúcich parlamentných volieb. Rozhodli tiež o viacerých personálnych zmenách v straníckych orgánoch. V republikovej rade SaS skončili Jana Bittó Cigániková a Martin Barto, mandát v nej získali Ľudovít Paulis, Peter Čech a Miroslava Bátovská. TASR o výsledkoch 22. kongresu informovali z komunikačného oddelenia strany.

„Na sobotňajšom kongrese sme hlasovali aj o uznesení, ktoré navrhol Dušan Kelle, o tom, aby Richard Sulík bol v najbližších parlamentných voľbách na kandidátnej listine. Tento návrh neprešiel, dostal iba dva hlasy, a to od navrhovateľa Dušana Kelleho a Jany Bittó Cigánikovej,“ poznamenal líder SaS Branislav Gröhling.

Gröhling to vníma ako podporu svojho rozhodnutia a jasný signál, že strana sa chce sústrediť na budúcnosť. „Drvivá väčšina delegátov podporila moje rozhodnutie. Táto kapitola je uzavretá a SaS pokračuje v písaní nového príbehu. Pred dvadsiatimi rokmi bolo Slovensko tatranským tigrom a SaS chce byť tou stranou, ktorá v budúcej vláde pomôže Slovensku opäť sa k tomuto úspechu vrátiť,“ dodal.

SaS na kongrese rozhodla aj o viacerých personálnych zmenách v straníckych orgánoch. Volili si napríklad troch členov republikovej rady strany, keďže mandát v nej končil Paulisovi, Bartovi a Bittó Cigánikovej. Svoj mandát obhájil len Paulis, delegáti si okrem neho do republikovej rady zvolili Čecha a Bátovskú. SaS do rozhodcovskej komisie zvolila Daniel Kraveca a do revíznej komisie Petra Jurča.
