Kongresmani z USA ocenili SR ako dôveryhodného spojenca v NATO

Bratislava 13. januára (TASR) - Delegácia amerického Kongresu po sobotňajších stretnutiach so slovenskými predstaviteľmi v Bratislave vyzdvihla úzke vzťahy medzi oboma krajinami. Dvadsať rokov po vstupe Slovenska do Severoatlantickej aliancie (NATO) ho kongresmani označili za dôveryhodného spojenca, informuje TASR.



Delegácia Kongresu USA bola zložená z dvoch senátorov a piatich členov Snemovne reprezentantov. Cieľom návštevy a stretnutí v Bratislave bolo posilnenie bilaterálnych vzťahov, spresnila pre TASR mediálna koordinátorka amerického veľvyslanectva v SR Lucia Vitteková.



Delegácia absolvovala separátne rokovania s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a predstaviteľmi slovenskej vlády vrátane premiéra Roberta Fica, ministra obrany Roberta Kaliňáka a šéfa rezortu diplomacie Juraja Blanára.



Americkí predstavitelia na tlačovej konferencii uviedli, že sa v rámci návštevy SR prišli oboznámiť a pochopiť názory občanov a slovenskej vlády a zároveň tlmočiť odkaz pevného spojenectva medzi USA a Slovenskom. Poukázali na to, že ako skupina reprezentujú väčšinový názor v Kongrese aj medzi bežnými Američanmi ohľadne potrebnej podpory Ukrajine.



Uznali, že aj napriek rozdielnym názorom v súčasných prístupoch a politike voči Ukrajine existuje medzi najvyššími predstaviteľmi oboch krajín zhoda v širších cieľoch NATO a USA. V tejto súvislosti poukázali na aktívnu úlohu SR v odmínovaní ukrajinského územia, poskytovaní humanitárnej pomoci či na to, že aj nová slovenská vláda naďalej umožňuje súkromným firmám posielať Kyjevu vojenský materiál.



Ocenili tiež ústretový prístup SR k ukrajinským utečencom a pokračujúcu humanitárnu pomoc Ukrajine, ktorá už vyše 22 mesiacov bojuje proti ruskej vojenskej agresii.