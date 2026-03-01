< sekcia Slovensko
Konkurencieschopnosť vlakov závisí od druhu tovaru a dĺžky trasy
Podľa dopravcov je železničná preprava atraktívna len tam, kde sú logistické huby priamo napojené na železničnú infraštruktúru.
Autor TASR
Bratislava 1. marca (TASR) - Konkurencieschopnosť železničnej nákladnej dopravy voči cestnej závisí najmä od druhu komodity a prepravnej relácie. „Železnica je prirodzene určená na prepravu veľkých objemov, najmä ťažkých tovarov, na stredné až dlhé vzdialenosti, kde je schopná objektívne dosiahnuť pomerne výrazné výhody,“ uviedla pre TASR riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) Silvia Kuncová.
Cestná doprava je podľa nej, naopak, flexibilnejšia najmä pri kratších trasách a menších zásielkach, aj pre hustotu cestnej infraštruktúry či operatívnosť kamiónovej prepravy vrátane cezhraničných operácií. „Železničná nákladná doprava patrí dlhodobo medzi najekologickejšie a najbezpečnejšie formy prepravy tovarov. Nielen podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry má výrazne nižšie emisie CO2 na tonokilometer v porovnaní s cestnou dopravou,“ poznamenala Kuncová s tým, že zároveň patrí medzi módy s najnižšou mierou dopravných nehôd.
Problémy nákladnej dopravy súvisia s meškaním a postupom modernizácie infraštruktúry. „Meškania sú vysoké u osobných aj u nákladných vlakov, modernizácie sa začínajú aj končia neskôr. Za 25 rokov sme zrekonštruovali niečo cez 180 kilometrov tratí,“ upozornil výkonný riaditeľ Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS) Patrik Benka. To podľa neho komplikuje plánovanie a zvyšuje náklady.
Manažér rozvoja podnikania v Raben Logistics Slovakia Kristián Hajdu uviedol, že železničná preprava napríklad medzi Slovenskom a Českom z časového hľadiska nedáva veľký zmysel. „Kamión dokáže zásielku doručiť do 24 hodín, kým pri železnici hovoríme skôr o dvoch až štyroch dňoch. Súčasný trh je nastavený na rýchlosť a flexibilitu, čo pri kratších vzdialenostiach hrá kľúčovú rolu,“ priblížil.
Podľa dopravcov je železničná preprava atraktívna len tam, kde sú logistické huby priamo napojené na železničnú infraštruktúru. „Dlhodobo apelujeme na vládu, aby sa pri výstavbe veľkých podnikov počítalo aj s vlečkou a napojením na železnicu,“ podotkol Benka.
AROS takisto upozornil na viaceré riziká pripravovanej novej európskej smernice o váhach a rozmeroch v cestnej doprave. Zvažuje sa zvýšenie povolenej hmotnosti cestných súprav na 44 ton a dĺžky nad 25 metrov. Podľa asociácie to zníži bezpečnosť cestnej dopravy, pretože dlhé a ťažké súpravy môžu byť pre vodičov na cestách viac nebezpečné.
Nová smernica by priniesla aj viaceré limity pre nákladnú železničnú dopravu. „Terminály pre nákladnú dopravu nie sú v súčasnosti stavané na dlhé cestné súpravy, hlavne z dôvodu polomeru otáčania či kapacity odstavných plôch,“ poznamenal prezident AROS Matej Franc. V prípade predĺženia cestných vozidiel podľa neho nie je doriešená ani kompatibilita vozňov na prepravu intermodálnych jednotiek, ktoré umožňujú prepravu tovaru bez jeho prekládky.
